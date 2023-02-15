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因應電動車電池回收增量 環署擬助產業高質化轉型

2023/2/15 18:47
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（中央社記者張雄風台北15日電）為因應2030年二次鋰電池回收增量，環保署今天表示，今年將會橋接學術機構與產業，協力合作二次鋰電池高質化轉型，打造循環產業鏈。

行政院環境保護署今天發布新聞稿表示，電動車與大型儲能設備均高度依賴二次鋰電池，以使用年限估計，預估2025年將陸續進入報廢期；目前已爭取到國科會科技計畫，將朝高值循環體系發展。

環保署資源回收管理基金管理會執行秘書王嶽斌告訴中央社記者，電動運具電池（二次鋰電池）年報廢量約7、800公噸，但國內現有6家業者年處理量能約3500公噸，目前仍足夠因應。

王嶽斌指出，由於近2、3年改用電動汽、機車的民眾較過往增加，若以一般電池平均年限，約8年會面臨汰換期，因此可能會在2030年前後面臨較大的回收增量。

王嶽斌指出，去年已與工研院合作研發分選及純化技術，將電池中鈷、鎳等原料提取再利用，可提高原料價值，今年則計畫橋接學術機構與產業合作，已有不同產業，如電池用料製造業者表示有意參與；實際執行的家數、預計成效仍在評估、研擬中。

王嶽斌說，目前二次鋰電池回收多為事故車；為因應2030年可能的產生量，已於110年7月1日調高廢二次鋰電池的補貼費率，透過經濟誘因提高處理量能。（編輯：李亨山）1120215

#王嶽斌
#行政院環境保護署
#鋰電池
王嶽斌
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