搜救犬視救災如遊戲 獸醫師重派遣與休息平衡

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土耳其東南部與敘利亞接壤地區發生規模7.8強震，台灣搜救隊出動130人、5犬分2梯次前往馳援，搜救隊於12日結束搜救任務撤離，15日抵達桃園機場時，5隻乖巧活潑的搜救犬吸引眾人目光。中央社記者吳睿騏桃園攝 112年2月15日

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（中央社記者吳睿騏桃園機場15日電）台灣搜救隊結束土耳其救災任務返台，除了返抵國門的搜救隊員成為鎂光燈焦點，5隻搜救犬更吸引民眾目光，隨隊獸醫師今天表示，任務派遣與休息平衡對於搜救犬相當重要。

土耳其東南部與敘利亞接壤地區發生規模7.8強震，台灣搜救隊出動130人、5犬，分二梯次於6日、7日前往馳援，經過通盤考量，搜救隊於12日結束搜救任務撤離，在抵達桃園機場時，5隻乖巧活潑的搜救犬更吸引了所有人的目光。

台中市政府消防局中犬專屬獸醫師邱裕龍接受媒體聯訪表示，這次隨行搜救犬共有5隻，每天除了基本生理檢查，對於吃喝拉撒也要逐一詢問，其中1隻搜救犬在任務中腳部受傷，經過多日包紮和治療後，情況已逐漸好轉，也沒有太大影響。

對於外界有民眾覺得搜救犬工作很辛苦，邱裕龍指出，其實民眾不用太擔心，因為對搜救犬來講，救援或搜救對於搜救犬來說是一個「找人的遊戲」，獸醫師會視搜救犬狀態，在每一次任務更換搜救犬，也會嚴格要求休息及派遣的均衡，搜救犬的狀況，「我說可以才可以出去」。

邱裕龍說，土耳其的嚴寒氣候，連搜救隊員都受不了，因此他特別注意搜救犬的保暖工作，除了日常量體溫，還特別注意搜救犬肢體末端溫度，在運輸籠裡休息的狗窩也都鋪有比平常更舒服的軟布，下方還會定時更換暖暖包，讓搜救犬跟領犬員都感到放心。

另外，為了方便搜救犬在返台長途航行中上廁所，邱裕龍說，搜救隊也特別與空服員討論，在機艙廚房處鋪滿寵物尿布墊，方便搜救犬散步，直到有便意或想尿尿為止，5隻搜救犬返台也收到了內有零嘴與玩具的禮包，領犬員都認為「搜救犬一定會很開心」。

台北市搜救隊員林義智表示，以前只覺得搜救犬是任務的其中一環，但這次真的覺得搜救犬幫助很大，當災害範圍很大時，透過搜救犬的聽力及嗅覺可以更快地找到目標，經過了這次任務讓他覺得搜救犬真的很重要。（編輯：方沛清）1120215

台灣搜救隊結束土耳其救災任務返台，5隻搜救犬吸引民眾目光，隨隊獸醫師15日表示，任務派遣與休息平衡對於搜救犬相當重要。中央社記者吳睿騏桃園攝 112年2月15日

台灣搜救隊結束土耳其救災任務15日返台，5隻搜救犬收到了內有零嘴與玩具的禮包，領犬員都認為「搜救犬一定會很開心」。中央社記者吳睿騏桃園攝 112年2月15日

台灣搜救隊結束土耳其救災任務15日返台，對於外界覺得搜救犬工作很辛苦，台中市消防局中犬專屬獸醫師邱裕龍指出，救援對於搜救犬來說是一個「找人的遊戲」，獸醫師也會視搜救犬狀態，在每一次任務更換搜救犬，嚴格要求休息及派遣的均衡。中央社記者吳睿騏桃園攝 112年2月15日