更多編輯台推薦新聞：
影片／日本首度戶外載人飛行車實驗 離地30公尺高
科技

影片／日本首度戶外載人飛行車實驗 離地30公尺高

AI工具Midjourney是什麼？輸入關鍵字製圖將想像具現化
科技

AI工具Midjourney是什麼？輸入關鍵字製圖將想像具現化

Bing聊天機器人瘋狂示愛還想成為人類 紐時專欄作家嚇到失眠
科技

Bing聊天機器人瘋狂示愛還想成為人類 紐時專欄作家嚇到失眠

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
杜琪峯柏林影展轟獨裁者對付電影 微博相關帳號被封鎖
首頁 / 生活

亞銀睽違10年來台徵才 向數位科技等多領域發英雄帖

2023/2/18 18:39
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北18日電）財政部今天表示，3月將協助亞洲開發銀行在台北、高雄舉辦人才招募校園說明會，這是亞銀睽違10年首度在台攬才，且不限財金或經濟，也向數位科技、智慧運輸、都市規劃等領域廣發英雄帖。

台灣為亞銀創始會員國，財政部國際財政司表示，為協助台灣相關領域人才及學子，提升參與國際事務能力，與國際接軌，前財政部長蘇建榮2019年參加第52屆亞銀理事會年會期間，極力爭取邀請亞銀派遣人力資源團隊來台舉辦招募活動，受COVID-19疫情影響延至今年舉行。

國際財政司指出，今年校園說明會將分別於3月7日及3月9日，在國立台灣大學及中山大學登場，由亞銀人力資源專家向台灣青年學子分享亞銀業務內容、實習計畫及青年專家計畫等資訊。

此外，3月8日將在財政部財政人員訓練所辦理資深專家說明會，鎖定有志參與國際事務或於海外工作專業人才。

國際財政司提醒，上述3場說明會的報名截止日期為2月24日，有興趣者可至亞銀網頁辦理線上報名。

國際財政司表示，總部設於菲律賓馬尼拉的亞銀，為多邊開發金融機構，聚焦於執行、推動經濟發展各項專案，並致力促進亞洲及太平洋地區減貧、增進區域內人民福祉。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

國際財政司指出，台灣過去曾於2009年及2013年邀請亞銀辦理徵才說明暨面試活動，亞銀招募人才領域不限於財金或經濟，還包括數位科技、智慧運輸、都市規劃、水資源、再生能源、大眾傳播、公共政策等。

國際財政司表示，這次的人才說明會是首次進入校園，地點也增加高雄場次，參加者可利用說明會互動交流時間，與亞銀人力資源團隊洽談及討論，有助進一步掌握亞銀工作內容相關資訊，作為未來職涯發展參考方向。（編輯：張良知）1120218

#亞銀人力資源團隊
#財政部國際財政司
#台灣
蘇建榮
內閣改組去留 蘇貞昌：時候到了自然會公布前財長批還稅於民 藍委：全民共享經濟利益
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族