亞銀睽違10年來台徵才 向數位科技等多領域發英雄帖

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（中央社記者張璦台北18日電）財政部今天表示，3月將協助亞洲開發銀行在台北、高雄舉辦人才招募校園說明會，這是亞銀睽違10年首度在台攬才，且不限財金或經濟，也向數位科技、智慧運輸、都市規劃等領域廣發英雄帖。

台灣為亞銀創始會員國，財政部國際財政司表示，為協助台灣相關領域人才及學子，提升參與國際事務能力，與國際接軌，前財政部長蘇建榮2019年參加第52屆亞銀理事會年會期間，極力爭取邀請亞銀派遣人力資源團隊來台舉辦招募活動，受COVID-19疫情影響延至今年舉行。

國際財政司指出，今年校園說明會將分別於3月7日及3月9日，在國立台灣大學及中山大學登場，由亞銀人力資源專家向台灣青年學子分享亞銀業務內容、實習計畫及青年專家計畫等資訊。

此外，3月8日將在財政部財政人員訓練所辦理資深專家說明會，鎖定有志參與國際事務或於海外工作專業人才。

國際財政司提醒，上述3場說明會的報名截止日期為2月24日，有興趣者可至亞銀網頁辦理線上報名。

國際財政司表示，總部設於菲律賓馬尼拉的亞銀，為多邊開發金融機構，聚焦於執行、推動經濟發展各項專案，並致力促進亞洲及太平洋地區減貧、增進區域內人民福祉。

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國際財政司指出，台灣過去曾於2009年及2013年邀請亞銀辦理徵才說明暨面試活動，亞銀招募人才領域不限於財金或經濟，還包括數位科技、智慧運輸、都市規劃、水資源、再生能源、大眾傳播、公共政策等。

國際財政司表示，這次的人才說明會是首次進入校園，地點也增加高雄場次，參加者可利用說明會互動交流時間，與亞銀人力資源團隊洽談及討論，有助進一步掌握亞銀工作內容相關資訊，作為未來職涯發展參考方向。（編輯：張良知）1120218