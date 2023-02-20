台水設移動淨水設備 日增2千噸穩定金山地區供水

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（中央社記者曾智怡台北20日電）日前土石意外壓垮台水林莊淨水場，台水今天表示，向水利署撥用移動式淨水設備機，經施工團隊趕辦及台電配合提前送電，已於昨天完成測試順利供水，每日增加2000噸自來水，以補足金山高地與管末水壓偏低狀況。

台水今天發布新聞稿表示，近年積極加強供水韌性基礎建設，使不同供水系統間可相互支援，5日新北市金山區台2甲線（陽金公路）發生土石崩落意外，壓垮台水林莊淨水場設備，導致金山地區無水可用。為減少民眾缺水衝擊，台水第一時間緊急調度鄰近萬里中幅淨水場供應，已發揮調度功能。

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不過，仍有六股里等268戶位於高地水壓不足，台水除緊急設置臨時供水站供民眾取用外，並徹夜趕工完成設置緊急供水設備，已於7日解決六股里高地區用戶缺水情形。

台水補充，林莊淨水場設備5日遭土石崩落淹沒毀損，台水立即進行各項搶修及緊急供水調度，並設置移動式淨水設備，以解決金山地區供水；目前正積極覓地評估林莊淨水場的重建，盼儘速完成新淨水場興建，供應量足質優自來水，落實對全體自來水用戶的供水責任。（編輯：楊凱翔）1120220