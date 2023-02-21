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20多歲男遊台東中大樂透3.3億 笑稱就是有偏財運

2023/2/21 13:12
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（中央社記者張璦台北21日電）農曆春節期間，台東縣開出大樂透頭獎，台彩今天表示，是一名前往當地遊玩的20多歲台北市男子與家人，花500元買10期大樂透，最後捧回3.3億元獎金；男子被問及中獎撇步時，瀟灑地說，「因為我有偏財運」。

台彩今天公布農曆春節期間銷售額達新台幣約462億元、年增近12%，包含電腦型53億元，立即型（俗稱刮刮樂）409億元。

大樂透第112015期，1月29日開獎，中獎號碼為27、02、09、15、08、31，特別號42；派彩結果，頭獎在台東縣台東市岩灣路「億來發彩券行」開出，1注中獎獨得獎金新台幣3.3億元。

台彩今天表示，中獎人是台北一個四口小康之家中的20多歲兒子，全家過年期間去台東縣出遊，由於兒子從小到大就有偏財運、買什麼中什麼，家人集資、起鬨他去購買大樂透。

台彩指出，這名男子一次買10期電腦選號、花500元，其中第2期喜中頭獎，抱回3.3億元。

台彩表示，這名男子是上班族，身高180公分左右，他與父母近日前來領獎，台彩詢問他中獎撇步，男子瀟灑回應，「因為我有偏財運」，獎金運用還在規劃。（編輯：潘羿菁）1120221

#台彩
#台東縣
#大樂透頭獎
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