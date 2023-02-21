猴痘今年首例境外移入 30多歲北部男遊歐返台

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疾管署疫情中心主任郭宏偉（圖）21日在例行疫報中說明，台灣新增1例猴痘境外移入個案，是今年首例，這名男性個案今年1至2月間有歐洲多國旅遊史，於2月上旬因身體陸續出現水泡、皮疹等症狀，15日確診陽性。中央社記者陳婕翎攝 112年2月21日

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（中央社記者陳婕翎台北21日電）衛福部疾管署今天公布，台灣新增1例猴痘境外移入個案，是今年首例，為北部30多歲本國籍男性，有歐洲多國旅遊史，醫院隔離治療；疫調匡列相關接觸者39人，需自我健康監測21天。

疾管署疫情中心主任郭宏偉今天下午在例行疫報說明，這名男性個案是台灣通報第5例猴痘確定病例，今年1至2月間有歐洲多國旅遊史，2月上旬因身體陸續出現水泡、皮疹、喉嚨痛、關節痛及全身痠痛等症狀，經醫師評估後採檢通報，2月15日確診陽性。

疾管署發言人羅一鈞表示，這名個案在海外有社交接觸活動史，經流行病學研判，感染地為奧地利可能性最高，研判是境外移入個案；匡列接觸者39人，包含1名朋友、12名職場接觸者，其餘為醫院接觸者評估為中低風險，無須預防接種，目前1人出現相關症狀，為就醫接觸者，經採檢陰性。

疾管署防疫醫師林詠青說，個案經過治療後，症狀控制良好，疹子已大幅改善，部分結痂脫落，但因為猴痘病例需要所有結痂脫落才能解除隔離，現階段還在醫院隔離治療中。

這波猴痘疫情自去年5月中於英國爆發以來，全球累計至少109國報告逾8.6萬例確診，郭宏偉表示，猴痘於去年6月23日公告列為第2類法定傳染病，截至今天，累計通報疑似病例45例，5例確診為境外移入，分別來自德國1例、美國3例、1例奧地利，其餘40例都排除。

世界衛生組織去年7月23日宣布將猴痘疫情列為「國際關注公共衛生緊急事件（PHEIC）」，迄今仍維持，猴痘傳播對象具侷限性、以親密接觸人際傳播可能性較高。羅一鈞表示，雖然國際猴痘疫情下降，但日本本土疫情近期有增加趨勢，預計228連假至清明連假期間，將加強猴痘防疫宣導。

羅一鈞提醒，感染猴痘潛伏期約為21天，若出現發燒、皮膚病灶如皮疹、丘疹、水泡或膿疱等疑似症狀，返國入境時如出現應主動告知航空公司人員及機場港口檢疫人員，並儘速就醫，告知醫師旅遊史及接觸史。（編輯：李亨山）1120221