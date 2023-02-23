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憂俄烏戰爭引發核災 環團疾呼各國停止核武威脅

2023/2/23 12:37（2/23 13:46 更新）
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全國廢核行動平台憂心引發核災及核武威脅，23日在台北舉行「反對俄羅斯核威脅、聲援烏克蘭」記者會，呼籲俄羅斯停止軍事侵略行動，並建議在烏克蘭核電廠周遭成立非軍事區，及俄羅斯等有核武國家應停止核武威脅。中央社記者楊淑閔攝 112年2月23日
全國廢核行動平台憂心引發核災及核武威脅，23日在台北舉行「反對俄羅斯核威脅、聲援烏克蘭」記者會，呼籲俄羅斯停止軍事侵略行動，並建議在烏克蘭核電廠周遭成立非軍事區，及俄羅斯等有核武國家應停止核武威脅。中央社記者楊淑閔攝 112年2月23日
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（中央社記者楊淑閔台北23日電）俄烏戰爭將屆滿1年，全國廢核行動平台憂心引發核災及核武威脅，今天呼籲俄羅斯停止軍事侵略行動，並建議在烏克蘭核電廠周遭成立非軍事區，及俄羅斯等有核武國家應停止核武威脅。

憂心俄烏戰恐引發核災、核武威脅，傷及烏克蘭安危並擴大危害全球和平，全國廢核行動平台今天舉辦「反對俄羅斯核威脅、聲援烏克蘭」記者會，提出3點呼籲。

首先，「俄羅斯應停入侵烏克的軍事動，立即停火及撤軍。」其次，「應在烏克蘭核電廠周遭成立非軍事區，避免無法挽回的核災風險。」再者，「俄羅斯以及擁有核武的國家應自制並停止核武威脅，以免危害全人類的生存與安全。」

綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣說明，除了位於烏克蘭南部受俄羅斯控制的歐洲最大核電廠札波羅熱核電廠遭到猛烈炮擊，俄羅斯企圖控制烏克蘭的能源線路，一度將此核電廠改造成前線軍事基地，作為盾牌及武器，既危害烏克蘭，更是拿核安全作為逼烏克蘭和談的籌碼。

她並說，另一種核威脅就是「核武」威脅，在美、俄緊張關係持續升溫下，俄羅斯及其盟友多次打出核武威脅牌，因此代表頂尖科學家和安全專家對人類生存危險判斷的末日鐘，於2023年由原子科學家公報將之加速了10秒，距離象徵人類毀滅的午夜只剩90秒。

另外，台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，國內對進口能源依存度高，價格波動、供應易受國際局勢影響，建議仿效歐盟積極節能，降低對進口天然氣的需求，並在選址及施工方式兼顧生態保育的前提下，逐步以地熱等自有再生能源取代進口石化能源。

她並說，對於有些人以俄烏戰爭燃料價格上漲為由，支持老舊核電廠延役；她認為核電屬集中式型機組，大修或跳機時，須搭配同屬集中式型機組的燃煤或燃氣等火力發電，無法真正降低對進口能源的高度依存；分散式的再生能源則不易被一次性破壞，更能因應戰爭威脅，政府更應向大眾說明清楚戰爭下核電廠風險事實。（編輯：陳政偉）1120223

#俄羅斯
#烏克蘭
#俄烏戰爭
崔愫欣
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