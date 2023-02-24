東海岸迎唯一牙科醫師 楊菁為愛回夫家鄉駐診

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東海岸3鄉鎮長久沒有駐點牙科醫師，在台北執業10餘年的台東媳婦楊菁（圖）為丈夫回到成功鎮，成為東海岸唯一的牙科醫師，地方傳為佳話。（部東醫院提供）中央社記者盧太城台東傳真 112年2月24日

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（中央社記者盧太城台東縣24日電）在台北執業10餘年的台東媳婦楊菁為丈夫回到成功鎮，成為東海岸唯一的牙科醫師，地方傳為佳話。成功鎮代表會主席陳南蓀興奮地說「好消息要趕快告訴族人」。

東海岸3鄉鎮長久沒有駐點牙科醫師，都是由台東牙醫師前往看診。從3月起衛福部台東醫院成功分院將開辦牙醫科，聘請牙醫專科醫師。這名牙醫楊菁還是成功鎮媳婦，為了和丈夫在一起，離開執業10幾年的台北。

「這是真的嗎」成功鎮代表會主席陳南蓀告訴中央社記者，聽到東海岸將有牙醫，驚訝到懷疑是否真的。她說，這是一個天大消息，她要趕快告訴族人，讓大家開心。

陳南蓀說，東海岸民眾必須到台東市區或是走玉長公路穿過海岸山脈到花蓮玉里醫院看牙科，單趟車程都要1個小時，看個牙齒就要1天時間，且掛1次號只能看1種症狀，往往要經常跑醫院才能搞定所有症狀。

她說，東海岸老人家很多，不少長輩都有牙齒問題，尤其是裝假牙，她的鄰居到玉里裝假牙，從去年10月排到現在還沒接到通知，如果成功分院能再增加裝假牙門診，「那就太完美了」。

「這是韓劇海岸村恰恰恰」的台東版，台東醫院公關賴永成接受中央社記者訪問表示，楊菁在台北市執業10幾年，為愛從台北到台東，成為東海岸唯一的牙科醫師。

楊菁告訴賴永成，丈夫在成功鎮養蝦，很孝順，雖然看起來憨厚但很體貼，「就是這樣隱性浪漫，讓我甘心離開大都會，為東海岸的鄉親服務」，3月1日開始看診，東海岸民眾的牙科問題就交給她這個新港媳婦。

賴永成表示，衛生福利部台東醫院成功分院為東海岸線唯一公立醫院，南距台東市約50公里，北距花蓮市約120公里左右，台東醫院長王蘭福是胸腔內科專科醫師，2月到任後即安排從3月起每週四上午於成功分院開設胸腔內科門診，現在又順利羅致牙科醫師，期能減少民眾就醫不便性。（編輯：謝雅竹）1120224