228連假南迴公路禁砂石車 首日車流順暢

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（中央社記者盧太城台東縣25日電）228連假南迴公路禁止砂石車從台東往高雄方向行駛，首日雙向車流量順暢，沿線景點多良火車站和太麻里的櫻木花道平交道，未見爆滿人潮；不過蘭嶼、綠島因海象不佳今天停航。

228連假首日，南迴公路雙向車流量比平常例假日多，但車流順暢，沿線景點多良火車站和太麻里的櫻木花道平交道，未見爆滿人潮。不過，因海象不佳，日前已宣布25、26日台東往返綠島、蘭嶼船班取消。

台東縣警察局大武分局交通組長詹勳昌告訴中央社記者，為維護南迴公路交通安全與順暢，配合公路總局大武工務段對轄區易壅塞路段實施交通管制措施。包括多良火車站景點車道分流管制，金崙大橋北上禁止左轉及橋上停車，以及南迴公路金崙至壽卡間禁止砂石車由台東往高雄方向行駛。

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因遊客增加，員警取消放假加強交通疏導，台東縣警察局台東分局長陳蔚文、交通組警務員彭以森，今天上午即帶著熱咖啡前往各交通崗，慰勉員警辛勞，犧牲寶貴假期維護轄區治安、交通及為民服務工作。

同時因應遊客湧入台東市區，台東分局於連續假期規劃執行5天「快速打擊部隊」勤務，對轄區內易滋事場所加強臨檢查察，如遇有酒醉滋事、聚眾鬥毆情事，立即啟動快速打擊部隊，以優勢警力打擊街頭犯罪，迅速、有效的處理突發犯罪事件，控制案發現場狀況，展現公權力。（編輯：郭諭儒）1120225