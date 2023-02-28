疫後特別預算200億挹注 112年底健保財務無虞【專訪】

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北28日電）行政院會通過疫後特別預算案，其中新台幣200億元挹注健保，中央健保署署長石崇良表示，預估112年底健保財務無虞，健保安全準備金可維持1個月的保險給付總額。

石崇良日前接受中央社專訪時說，維持健保財務平衡不外乎開源節流，在調整部分負擔費用、執行「全民健康保險藥品費用分配比率目標制」（DET）方案等，做了非常多努力，確保健保制度續存，保障民眾就醫權利。

石崇良說，112年度健保總額、也就是健保支出數目已確定；收入部分，考量補充保費收入會隨景氣浮動，若不要用去年樂觀數據推算，即使以相較保守補充保險費估計，現在加上疫後特別預算案的200億元挹注，預計大概到今年底健保安全準備金仍可以維持1個月以上。

全民健保費率最近一次調整是110年起，一般保險費率調漲為5.17%，補充保險費費率依法連動調整至2.11%，維持至今。衛生福利部部長薛瑞元今年2月17日表示，因補充保費收繳超乎預期，加上特別預算挹注，正朝明年（113年）健保費率也不調整的方向努力。

健保收入來源有3大面向，包含：一般保費收入、補充保費收入、政府負擔不得少於每年度保險經費扣除法定收入後金額36%。石崇良說，除非調漲勞工基本工資而墊高健保費，一般保險費收入大概差異不大，補充保險費具浮動性，受到股息、股利及獎金的景氣波動影響。

民眾看病時有各種自掏腰包的項目，例如癌症新藥、達文西手術等，外界喊出「商保補位健保」措施，石崇良表示，隨著新醫療科技、新藥出現，秉持健保精神，即使有自付項目，依然必須控制在一定程度收費範圍。

他指出，台灣的健保是社會保險，主要任務是財務風險分攤，避免民眾因窮看不起病，或因病而窮，用商業保險來補健保不足，聽起來很簡單，實際兩者本質不同。健保屬於量能付費，依據個人經濟能力差異，負擔不同的保費，商業保險卻是按照風險收費，需要額外規範，才能落實健保提供基本保障服務。（編輯：陳清芳）1120228