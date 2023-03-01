安坑輕軌累積運量近30萬人次 3/6起全日營運

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（中央社記者高華謙新北1日電）2月10日通車的安坑輕軌每天營運8小時，累積運量達近30萬人次。新北捷運公司今天指出，試營運最後1週、自3月6日起調整為上午6時到隔日凌晨0時營運，與正式營運時間相同。

安坑輕軌通車後展開為期1個月的試營運優惠，3月12日前持電子票證都可免費搭乘；目前試營運進入第3週，營運時間為上午10時至下午6時，但許多民眾抱怨上班時間都搭不到，希望延長開放時間。

對此，新北大眾捷運股份有限公司總經理吳國濟表示，起初營運時間僅開放8小時是想趁試營運期間發現缺失並即時改善，以便在正式營運後帶給民眾最舒適便利的服務。

他說，如今相關缺失已差不多改善完畢，且為回應民眾需求，安坑輕軌自3月6日起調整營運時間為上午6時到隔日凌晨0時，與日後正式營運的時間一樣；3月13日才會正式收費，民眾可把握機會搭乘。

新北捷運公司指出，3月13日正式營運後，票價比照淡海輕軌採階梯費率制，從新台幣20元起跳，最高25元，也將比照淡海輕軌推出常客回饋金計畫，搭乘每滿200元即可回饋50元。

此外，安坑輕軌正式營運後運行模式分為「全程車」與「區間車」，全程車從雙城站（K1）到十四張站（K9），行駛時間約21分鐘；區間車從安康站（K6）到十四張站（K9），行駛時間約9分鐘。

其中，安康站到十四張站是這2種模式的重疊區間，尖峰班距平均7.5分鐘，離峰班距平均15分鐘；雙城站到景文科大站尖峰班距為10到15分鐘，離峰班距平均15分鐘。

新北捷運公司表示，228連假期間，吸引9萬人次搭乘安坑輕軌；自2月10日通車以來，安坑輕軌累積運量達近30萬人次，帶動新北環狀線十四張站運量成長約30%。（編輯：戴光育）1120301