中國禁台鳳梨2週年 基進點名棗子防以農促統

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（中央社記者洪學廣高雄1日電）中國2年前禁台灣鳳梨進口，台灣基進高雄市議員張博洋、台南市議員李宗霖今天召開記者會呼籲，大選將近，目前又是棗子產季，政府應「借鏡鳳梨，提棗防範」，防止中國以農促統。

張博洋和李宗霖上午在台灣基進高雄黨部召開記者會，呼籲政府相關單位「借鏡鳳梨，提棗防範」。面臨台灣大選，中國勢必有所動作，應該提早因應農產統戰、經貿威脅，避免中國以農民生計試圖影響台灣政治。

李宗霖表示，中國封鎖台灣水果，過去2年從鳳梨、蓮霧、釋迦，再到柑橘類水果，國民黨副主席夏立言則赴中，回來後說幫台灣賣了很多「魚」跟「水果」，大玩兩面手法，實則以農促統。顯見由中國做黑臉禁止台灣水果，再由國民黨買辦居中牽線賣水果實則賺取政治紅利，營造為果農拚經濟假象。

李宗霖以鳳梨為例，中國2年前刻意阻礙鳳梨進口，導致鳳梨從原本出口的1萬6615.7公噸，銳減至3611.7公噸，高貿易佔比農產品都可能成為下個箭靶，目前為棗子產季，難保中國不會用相同手法以商逼政。政府應優先盤點風險高的農產品，提出事前預防機制，透過預判及防範，降低貿易風險。

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張博洋則說，高雄去年蜜棗外銷產值達新台幣780多萬元，其中外銷中國比例高達56％；蓮霧外銷港澳比例高達93.5％，都是中國農產統戰養套殺，「以經濟做政治」的高風險水果。

張博洋回憶，當年台灣鳳梨出口中國遭無端禁止，許多日本友人大力推銷，更發明許多創意吃法，要為台灣農民解憂，甚至已故日本首相安倍晉三捧著台灣鳳梨形象也還深植人心。農產「防中」不能等到被中國政治操作，目前農委會政策已有許多水果成功拓展國際市場，值得人民肯定，但仍必須點出尚存對中、港澳出口比例高的水果，籲及早因應、防範未然。（編輯：郭諭儒）1120301