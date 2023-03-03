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高鐵推自由行、自駕遊升等優惠 比單買車票划算

2023/3/3 10:35（3/3 11:06 更新）
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台灣高鐵公司3日推出自由行與自駕遊升等優惠專案，即日起至4月15日，高鐵車票搭配37間精選飯店或2家租車公司即享平日房型或車款保證升等。（台灣高鐵提供）中央社記者汪淑芬傳真 112年3月3日
台灣高鐵公司3日推出自由行與自駕遊升等優惠專案，即日起至4月15日，高鐵車票搭配37間精選飯店或2家租車公司即享平日房型或車款保證升等。（台灣高鐵提供）中央社記者汪淑芬傳真 112年3月3日
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（中央社記者汪淑芬台北3日電）台灣高鐵公司今天推出自由行與自駕遊升等優惠專案，即日起至4月15日，高鐵車票搭配37間精選飯店或2家租車公司，即享平日房型或車款保證升等，比單買高鐵車票划算。

台灣高鐵發布新聞稿指出，即日起推出「禮所當然 驚喜升等」高鐵假期自由行、自駕遊平日保證升等優惠，期限至4月15日，購買高鐵車票搭配37間精選飯店或2家租車公司，即享平日房型或車款保證升等。

台灣高鐵表示，「禮所當然 驚喜升等」高鐵假期自由行專案，包括：高鐵標準車廂對號座來回車票及一晚精選飯店住宿，可享平日入住保證房型升等，有機會獲得飯店加碼，幸運入住套房。

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台灣高鐵以台北凱撒大飯店為例，平日入住保證升等「雅緻客房以上房型」，還有機會升等至「站前套房」一覽台北夜空。兩人同行左營出發每人新台幣3020元起，相當來回票價再加40元就可成行；另以入住高雄寒軒國際大飯店為例，平日入住保證升等「全景客房」，更有機會最高升等至「寒軒套房」，兩人同行台北出發，每人3120元起，等於高鐵來回票價加140元。

「禮所當然 驚喜升等」同步推出自駕遊專案，包括高鐵標準車廂對號座來回車票，搭配「格上」或「和運」二家租車公司提供的24或36小時租車方案，以高雄2日自駕遊為例，台北出發兩人同行，每人只要2420元起，比單買高鐵來回票還便宜，且可享平日升等，最高車款有機會至Honda HR-V 1.8L或Toyota COROLLA CROSS 1.8。（編輯：李亨山）1120303

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