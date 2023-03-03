維他命B1注射劑異常變色 啟動回收15萬支

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（中央社記者沈佩瑤台北3日電）食藥署今天公布，用於治療於維他命B1缺乏症的「硫胺明注射液50公絲」，原本應該是透明澄清，但接獲醫院通報部分藥品變成淡黃色，將於3月21日前回收共2批、15萬支。

根據衛生福利部食品藥物管理署公布藥品回收訊息，安星製藥股份有限公司所生產的「硫胺明注射液50公絲THIAMINE HYDROCHLORIDE INJECTION 50MG “ASTAR”」，批號2204142、2103112的產品，因接獲藥品不良品通報，啟動回收。

食藥署藥品組科長洪國登指出，這個藥品主成分是維他命B1，本來就容易受到光或是外界環境影響而產生變色，當初要求規格為透明澄清，但接獲醫院通報，指院內藥品變成淡黃色。

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經啟動調查，洪國登表示，發現藥廠內的庫存品，部分也有類似變色情形；業者須於3月21日前，回收2批、共15萬支，並應繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施。

洪國登說，硫胺明注射液50公絲的健保年度用量約2萬7000支、市占率約15%，這次回收的數量應不至於影響市面用藥，對用藥有疑慮者，應儘速回診與醫師討論，處方其他適當藥品，已請各醫療院所、藥商、藥局配合辦理回收作業，立即停止調劑、供應。（編輯：李亨山）1120303