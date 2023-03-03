台捷航約簽逾15年 布拉格將成華航歐洲第6客運點

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台灣與捷克直航定期班次可望7月開通。華航正積極籌備開航捷克首都布拉格，這也將成為華航在歐洲的第6個客運航點。圖為布拉格景點查理大橋。（圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社記者汪淑芬台北3日電）台灣與捷克直航定期班次可望7月開通。雙方民航局在2007年就簽署航約，至今超過15年，華航正積極籌備開航捷克首都布拉格，這也將成為華航在歐洲的第6個客運航點。

捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）曾於2020年9月率團搭華航包機到台灣，去年9月下旬，捷克參議院也曾組團來台訪問，盼促成台北直航布拉格航班。

交通部長王國材今天在立法院答詢時表示，台灣與捷克直航朝7月開通為目標。

華航說，看好疫後客運復甦，赴歐旅遊人數增加，考量市場需求及航網擘劃，正籌備7月開航台北至布拉格航線，初步規劃每週飛航2班，布拉格也將是華航在歐洲的第6個客運航點，搭配營運中的維也納、法蘭克福、阿姆斯特丹、倫敦、羅馬等航點，擴展歐洲布局。

民航局表示，台灣與捷克是在2007年10月，由雙方民航局長簽署航約，客運每週雙方各14班，貨運無容量限制，客貨都享有第5航權，也就是在台灣和捷克之外，可在第3國航點上下客。（編輯：陳政偉）1120303