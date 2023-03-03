早安世界》美國AIM-120D先進空對空飛彈首次售台 F-16V戰力升級
美國AIM-120D先進空對空飛彈首次售台 F-16V戰力升級
美國1日宣布，國務院已批准一項可能的對台軍售案，包括F-16戰機所使用的飛彈和相關設備，價值達6.19億美元（約新台幣189.5億元）。這批軍售預料將在知會國會之後確認，學者表示，其中總數300枚的AGM-88B空對地反輻射飛彈與AIM-120C-8（AIM-120D）中程空對空飛彈均為美軍現役一線先進裝備，後者是首次售予台灣，顯示美國對台灣的信任。（看完整報導）
今白天起冷氣團減弱 雲嘉南高屏空氣品質不佳可能亮紅燈
中央氣象局表示，2日晚間至3日清晨受大陸冷氣團影響，北部及東北部偏冷，苗栗和新竹易有10度左右低溫。3日白天起，冷氣團減弱，但仍有輻射冷卻影響，早晚偏冷。根據行政院環境保護署空氣品質監測網，3日環境風場為東北風，中部以南位於下風處，污染物易累積，雲嘉南至高屏地區空氣品質為「橘色提醒」等級，局部地區短時間可能達紅色警示等級。（看完整報導）
蘇維思獲提名美國勞工部長 台裔父親開店經歷促成她為勞權奮戰
美國總統拜登2月28日提名現任勞工部副部長蘇維思出任部長，並許稱她是經驗豐富的領袖。蘇維思進入聯邦政華前，長期在加州為勞工爭取權益，曾任民權律師與州政府的勞動廳長，美國媒體一篇介紹她奮鬥歷程的文章說，她的父親從台灣來美國經營小本生意，她說一路走來，體認到經營生意的困難和掙扎，但她父親總是很清楚地表明做生意要用正確的方式，奠定她日後為勞工貢獻的價值觀。蘇維思的部長任命尚待參議院通過。（看完整報導）
學者：習近平力保權位 機構改革與鄧江胡時期反向而行
中國兩會即將確定「黨和國家機構改革方案」。旅美中國問題專家鄧聿文指出，習近平的改革與前幾任領導人反向而行，他想在金融、科技、國內安全上加強黨的控制，是要確保中共統治穩如泰山。學者張五岳點出兩會觀察重點，除了國安公安系統調整、今年全年經濟成長率設定、國務院副總理人選等，對台工作可預見北京將持續推進統一進程，台灣必須面對這股壓力。（看完整報導）
日媒指台灣退役軍官9成赴中國賣情報 外交部：要求駐處澄清
「日本經濟新聞」日前報導，台灣軍官退役後有9成到中國提供軍情換取金錢。外交部2日表示，已要求駐日本代表處就日本經濟新聞未經詳細查證所作報導表示高度遺憾，並要求該報鄭重澄清。行政院退輔會主委馮世寬駁斥報導內容，並質疑中國公布台灣退將赴中活動是「反情報、反宣傳」，造成民眾對退役將官不信任。（看完整報導）
林益世案爭議 大法庭：民代受託議場外關說構成貪污
前國民黨籍立委林益世涉收賄關說，衍生民意代表關說是否構成貪污的法律爭議。最高法院刑事大法庭2日裁定，民代受託於議場外關說即構成貪污罪的職務上行為。2021年6月，高院更一審就林益世收賄6300萬元為業者爭取中鋼廢爐渣契約案，依刑法公務員假借職務權力恐嚇得利罪論處，並依速審法規定減刑，判刑4年10月，褫奪公權5年。檢察官不服提起上訴，由最高法院審理，承審庭認為林益世請託經濟部施壓中鋼是否構成職務上行為的見解不同，有統一法律見解必要，去年6月提請大法庭審理。大法庭做成這項統一見解，除了可能對林益世不利，也可能牽動現由高院審理中的立委收賄案。（看完整報導）
台南正副議長涉賄選案 南檢起訴邱莉莉林志展等10人
台南地檢署偵辦第4屆台南市議會正副議長選舉涉嫌賄選及相關暴力案件，2日偵結，針對議長邱莉莉、副議長林志展及前民進黨中執委郭再欽等10人分別依違反選罷法、刑法等罪嫌提起公訴，先前被羈押6名被告隨後移審到台南地院，晚間全部裁定交保並限制住居。南檢發現，邱莉莉、林志展與郭再欽3人商議對具選舉權的市議員採取賄選及恐嚇等不法手段，影響市議員投票。邱、林2人表示，會循司法途徑證明清白。（看完整報導）
新制勞退基金去年大虧 勞動部：可延後請領等收益回升
新制勞退基金去年虧損新台幣2280億元，不少勞工擔心退休金縮水。勞動部2日說，基金會累積收益且有保證機制，不低於2年期定期存款利率，沒有規範65歲一到就要領出來，可以等收益回升再請領。（看完整報導）
鄭怡靜助球隊打進季後賽 獲選日本T聯賽MVP台灣第一人
桌球女單世界排名第31的台灣好手鄭怡靜今年在日本桌球T聯賽幫助所屬「名古屋頂級女子桌球隊」，以例行賽排名第2首度打進季後賽，鄭怡靜並獲選為聯賽下半季最有價值球員（MVP），為台灣第一人。（看完整報導）
火山口潟湖乾涸 智利復活島意外發現新摩艾石像
科學家在智利領地復活島乾涸的火山口潟湖湖床上，找到一尊過去從未被發現的巨大摩艾石像。他們表示，這代表這片潟湖在過去某個時間點可能也曾經乾涸，或許古代拉巴努人正是利用這個時間搬移石像，也推斷這個遺址可望出土更多石像，以及拉巴努人曾使用的工具。（看完整報導）
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