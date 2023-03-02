新制勞退基金111年大虧 勞部：可延後請領等收益回升

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勞動部2日說，基金會累積收益有保證機制，不低於2年期定期存款利率，沒有規範65歲一到就要領出來，可以等收益回升再請領。（中央社檔案照片）

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（中央社記者曾以寧台北2日電）新制勞退基金去年虧損新台幣2280億元，不少勞工擔心退休金縮水。勞動部今天說，基金會累積收益有保證機制，不低於2年期定期存款利率，沒有規範65歲一到就要領出來，可以等收益回升再請領。

勞動部統計，去年新制勞退基金受全球金融市場振動影響，虧損約2280億元，收益率負6.67%，分配結果今天揭示於1251萬戶勞退個人專戶。若直接取平均，每人收益平均減少1.86萬元，不過勞動部指出，實際上會依每人專戶金額不同，有不同分配額度。

若以實際案例進行試算，以民國102年開始受雇、每月薪資4萬元的勞工為例，每個月提繳6%、提繳10年，本金共近29萬，雖去年收益虧損，但因102年到111年新制勞退基金平均收益率4.26%為正收益，粗估會有近6萬元收益。

但若是之前退休已經請領完退休金、在111年1月又開始重新受雇的勞工，一樣以4萬元工資計算，因去年基金每個月的收益都是負值，再次退休時，實際收益計算下來會有虧損；這時就會適用「保證收益」機制，以2年定期存款利率計算，收益大約會有200多元。

不過，勞工受雇、提繳勞退的時間大多超過10年，受雇時間長、本金更多，收益累滾也會比上述案例更多；僅去年1年受雇的情況更是少數。

勞動部勞保局勞工退休金組組長楊佳惠接受中央社記者採訪說明，在實際收益與保證收益適用上，會視請領時計算的額度從優擇一。例如勞工想在今年3月請領，除了去年度的收益，還會有今年1月份與尚未分配結算的收益，因此實際請領金額一定要經過試算才會知道。

楊佳惠也指出，新制勞退只有規定60歲以上才可請領，並沒有規定請領年限是65歲；勞退基金每期收益情況不同，勞工請領前可以先上網或到勞保局臨櫃申請試算，若對當期情況不滿意、又不急著用錢，可以等基金收益回升時再請領。

查詢勞工退休金專戶收益管道包含，可持本人身分證件到勞保局總局或各地辦事處櫃台查詢；或上勞保局網站e化服務系統，使用自然人憑證、行動電話認證、或透過健保卡卡號及戶口名簿戶號查詢。

勞工若有申請勞動保障卡，也可到發卡銀行實體ATM查詢；持郵政金融卡，可在簽署勞保局資料查詢服務同意書後，透過郵局ATM查詢。（編輯：陳清芳）1120302