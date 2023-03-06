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高雄港6日迎來2艘國際郵輪停靠，同時高雄港旅運中心也正式啟用。（台灣港務公司提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年3月6日

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（中央社記者蔡孟妤高雄6日電）高雄港今天迎來2艘國際郵輪停靠，同時高雄港旅運中心也正式啟用，行政院長陳建仁表示，高雄港旅運中心有智慧化、電子化設備，通關快速，希望迎接更多國際觀光客來台。

台灣港務公司今天上午舉行「高雄港旅運中心郵輪首航暨旅運設施啟用典禮」，陳建仁出席致詞表示，大家期盼很久的高雄港旅運中心啟用，第一天就迎來2艘郵輪，象徵高雄港已回到國際郵輪市場。

陳建仁說，高雄港旅運中心有智慧化、電子化設備，通關快速，盼迎接更多觀光客來台灣；同時高雄港旅運中心也將和高雄流行音樂中心一起成為高雄亞洲新灣區的重要地標，是高雄的驕傲。

陳建仁指出，行政院已核定「重要觀光景點建設中程計畫」，4年約新台幣150億元經費，發展台灣觀光景點，打造台灣觀光品牌；同時對於全民普發現金6000元，也希望立法院儘速審議通過，讓民眾分享經濟成果，提升台灣觀光產業。

台灣港務公司董事長李賢義說明，高雄港旅運中心是國內最大金屬帷幕3D曲面之單一建築，表現海洋流體動態的建築造型，形塑高雄海洋國門新地標。

李賢義說，高雄港旅運中心緊鄰愛河灣東側，設置22座人工證照查驗櫃檯、4座自動通關櫃台，提供便捷快速出入境，母港通關每小時2100人、掛靠港通關每小時3500人，並可供25萬噸級郵輪靠泊。

高雄港今天重啟海上國門，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情穩定下降後迎來兩艘國際郵輪造訪，馬紹爾籍七海探索者號及荷蘭籍威士特丹號，先後靠泊愛河灣兩側的高雄港旅運中心及蓬萊旅運中心，合計搭載2527‬名國際旅客抵達高雄港。

高雄港旅運中心6日與9日分別迎來「七海探索者號」及「諾蒂卡號」，台灣港務公司表示，為了讓民眾能在海景第一排迎接郵輪到靠，將快閃限定於6、9日兩天的中午12時至下午4時，對外開放3樓海岸步道。（編輯：陳仁華）1120306

豪華郵輪「七海探索者號」6日停靠在全新啟用的高雄港旅運中心，遊客下船後直接坐上大巴暢遊高雄。中央社記者董俊志攝 112年3月6日

外界引頸期盼的高雄新地標、興建近10年的高雄港旅運中心，6日首航啟用，迎來許多外籍遊客造訪高雄。中央社記者董俊志攝 112年3月6日

高雄港旅運中心6日正式啟用，海巡單位派出緝毒犬巡查。中央社記者董俊志攝 112年3月6日

豪華郵輪「七海探索者號」6日停靠在全新啟用的高雄港旅運中心，旅客下船後轉搭乘遊覽車暢遊高雄。中央社記者董俊志攝 112年3月6日

外界引頸期盼的高雄新地標、興建近10年的高雄港旅運中心，6日首航啟用，迎來豪華郵輪「七海探索者號」靠泊。中央社記者董俊志攝 112年3月6日