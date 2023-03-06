全聯瞄準金融商機 旗下全支付4月開通基金購買服務

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北6日電）COVID-19疫情催生電子支付成為替代現金的重要工具，全聯旗下「全支付」今天宣布，上線半年會員數突破300萬大關，4月將全面開通買基金一條龍式服務，帳戶合作銀行增至18家。

全支付透過新聞稿說明，全支付攜手好好證券電支買基金試辦案，現階段已開放特定「受邀者」體驗，預計4月中將全面開放使用，投資人完成銀行帳戶連結後，將成為全支付電支二類會員，從開通投資帳戶、基金扣款、買賣都可在全支付APP上完成，簡化複雜的投資行為，享受「一條龍」整合式服務。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

全支付表示，連結銀行帳戶合作銀行也往前邁一步，將陸續上線台中銀行、臺灣企銀、上海商銀等3家銀行，預計4月底前可連結銀行數增為18家，為後續金融性商品拓展金流廣度，讓消費者在資金流動運用上更便利。

此外，目前全支付繳費功能可代收項目包含水費、電費、瓦斯、電信、停車費、汽燃費、交通罰鍰、台北市學雜費、台北市立聯合醫療費、台北市地方稅等10大項，其中透過全支付可將全聯福利點10點兌換成1點全支付點數，1點等於1元，於繳費時100%折抵。（編輯：潘羿菁）1120306