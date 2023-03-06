國外牙醫生跪求實習名額 衛福部：逐年核算分發

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中華民國國際牙醫校友聯合會6日下午在衛福部前陳情抗議，現場集結150位國際牙醫下跪陳情，強烈喊話衛福部「依法行政」並正視台灣醫缺的問題。中央社記者張新偉攝 112年3月6日

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（中央社記者陳婕翎台北6日電）衛福部提出「國外牙醫學歷參加醫師考試臨床實作適應訓練辦法」草案，未明定國外學歷實習名額引議。衛福部今天表示，運作機制依醫事人力供需，逐年核算選配分發名額及公告。

衛生福利部2月4日預告「國外牙醫學歷參加醫師考試臨床實作適應訓練辦法」草案，預告期間至4月6日，持國外牙醫學歷通過牙醫師第一階段考試後，申請臨床實作適應訓練者，規範每年接受申請訓練人數、訓練容額等。衛福部近期陸續接獲民眾對適應訓練名額的意見。

國際牙醫校友聯合會今天下午在衛福部前陳情抗議，現場集結超過100名自歐美日等地學成歸國的牙醫生單膝下跪陳情，呼籲衛福部「依法行政」，執行附帶決議，由口腔健康司科長成庭甄出面接下陳情書。

衛福部口腔健康司副司長賴向華接受媒體聯訪時表示，有國外學歷牙醫在台灣實習名額採取每年核算、逐年公告，將依據醫事人力供需、教學醫院實習量能及充足設備、師資，每年核算可容納實習名額，以過去幾年來看都是50人，經核算公布112年名額維持50人。

立法院去年5月三讀通過修正醫師法部分條文，明定未來持外國學歷報考國內醫師考試，一律先經學歷甄試，但去年12月31日以前，入學9大國家地區醫學院就讀者得免學歷甄試。醫師法附帶決議提到入學認定採納標準，引發放寬「波波牙醫」風波討論，最終決定不執行。

訓練容額規定，讓國外學歷牙醫擔憂等待實習恐遙遙無期。國際牙醫校友聯合會理事長林宇晨引用牙醫師公會全國聯合會去年公布資料，台灣尚需1450名牙醫才能補足特殊需求患者照護，牙醫人力並不如想像中充足，附帶決議被衛福部暫緩執行，限制400多名有海外學歷牙醫適應性訓練，無法進入醫界服務，浪費人才，應儘快修正。（編輯：管中維）1120306