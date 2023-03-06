南台科大學生赴日實習 交通改善提案受青睞

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（中央社記者楊思瑞台南6日電）南台科技大學創新產品設計系3名畢業生，年初赴日本三重縣海外實習。參加當地三重西口廣場道路交通改善提案，獲當地市政府青睞，引起多家媒體關注報導。

南台科大產設系褚詩妤、林采諼、陳冠樺3名畢業生，年初前往三重縣知名家具裝潢廠商R.F.YAMAKAWA(RF 山川)總公司，展開為期2個月設計專業實習。

南台科大今天新聞稿表示，3人實習期間第1個設計案就面對實務設計專案挑戰，規劃三重縣津車站西口廣場的道路交通改善提案，獲得當地市政府團隊高度肯定，引起多家日本新聞媒體關注，在中日新聞、三重Times報導，對這個來自台灣設計團隊表示讚許。

褚詩妤代表實習生團隊表示，由於在學期間沒機會接觸城市規劃設計的案子，且首次場勘中也瞭解日本交通與台灣截然不同，但團隊在山川社長設計指導下，短短10天內從勘查、研究到設計提案，慢慢釐清問題點投入設計與規劃。

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這項海外實習計畫主持人、產設系副教授張育銘表示，3人在2019年就被甄選為教育部「學海築夢」計畫選送生，但受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發導致日本暫停入境影響，一直無法出國。經過長久等候，今年總算可以出國，即使因為已畢業而無法領取教育部補助款，3人也都堅持圓夢出國實習。

南台科大表示，透過當地市政府給山川社長感謝函中提及，對於實習生們準備的設計與發表深受感動，也認為設計提案是一項非常值得持續推動構想。會後，一位公司在場的董事會成員也指出，台灣同學積極學習態度，給偏內向的日本帶來正面衝擊，期待日本年輕一代能多多仿效學習，才不會在全球競爭中落伍。（編輯：孫承武）1120306