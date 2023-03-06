早安世界》雞蛋批發價今起漲3元 每台斤55元創新高

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雞蛋批發價今起漲3元 每台斤55元創新高

蛋價委員會表示，6日起雞蛋批發價自每台斤新台幣52元漲到55元，9日產地價從42.5元漲到45.5元，刷新蛋價新高；這也是2月中旬後，未滿一個月再度宣布調漲。農委會表示，尊重市場機制，3月底前會從澳洲進口500萬顆雞蛋，補足加工用蛋缺口，穩定市場供需。未來也將透過產業升級計畫，協助傳統開放式雞舍改建，從根本提升經營效率，確保蛋農收益及兼顧消費者權益。（看完整報導）

明年義務役期恢復1年 首年徵集9100餘人

國防部指出，明年徵集入營服1年役期的役男約9100餘人，1年役期人數將逐年增加，4個月軍事訓練人數則逐年減少，兩者人數在2027年黃金交叉，到2029年時，徵集1年役期人數將達5萬3600餘人，而4個月軍事訓練人數僅剩9300餘人。因應1年役期義務役薪資提高，屆時國軍人員維持費將增加新台幣160億元。（看完整報導）

全動法修法引議論 國防部：箝制媒體為不實指控

全民防衛動員準備法修正草案的預告期6日結束，國防部5日表示，後續將參酌各界建議修正條文內容，但「箝制媒體」為不實指控，目的是確保戰時正確訊息傳遞；另外，彈藥是由國軍軍工廠生產，而非學生。（看完整報導）

中國經濟欠佳2023年軍費仍增7.2% 近5年次高

中國現役陸軍和海軍人數為全球之最，北京又5日公布，今年軍費編列人民幣1兆5537億元（新台幣約6.86兆元），年增7.2%，是2019年以後最大增幅。學者分析指出，中國去年經濟成長欠佳仍投入大筆軍費，因為解放軍長期以來是個對外傳遞訊息重要「工具」，讓解放軍「吃得飽、穿得暖」是第一要務。穩住軍隊有助於軍權掌握，這是北京領導人可以持續穩固地位的方式。（看完整報導）

美媒：拜登將發布行政命令 加強美對中國投資規範

根據熟悉商議內容的美國官員指出，拜登政府即將加強美國企業在海外的若干投資規範，以限制中國取得相關技術來增強自身軍事實力。這名官員表示，拜登政府在制定美國最新投資規範時，持續與盟友溝通協商。這項舉措預期將遭遇美國企業反彈，拜登政府官員先前已向商界示意說，在檢視美國各項對中投資的規範之餘，會注意不會管過頭。（看完整報導）

中媒扭曲福島核廢水採訪 日使館公布全文揭中國氚排放量更高

日本駐中國大使館日前就福島核電廠排放廢水接受浙江日報書面採訪，但館方指報導未能正確反映受訪內容後公布全文，其中直指，中國核電廠目前排放廢水的氚含量，是福島計劃排放的4至7倍。館方提到，報導中指「關於鄰近國家和地區的漁業及漁民將遭受的影響，日本國駐華大使館沒有任何答覆和說明」。但事實上，館方已在回覆中明確說明。（看完整報導）

李克強告別作僅花1小時 10年總理難改革、中國走集權老路

中國國務院總理李克強5日上午在人民大會堂做最後一次總理報告，政壇告別作只花1個小時。中共政壇將全為「習派」，曾被寄予改革厚望的李克強裸退，一個時代黯然結束。被視為改革派之一的政協主席汪洋，也在4日做最後一次的政協報告，同為團派的2人，在中共20大都未連任常委，也不是中央委員會成員。本屆兩會後，團派基本退出中國政壇視野。（看完整報導）

羅嘉翎當場剪髮仍超重0.1公斤 美國公開賽被判失格

東京奧運跆拳道銅牌女將羅嘉翎原訂將參加美國公開賽女子57公斤級賽事，因過磅超過0.1公斤，被判失格。教練劉聰達5日表達自己也有責任，返台後會提出檢討報告。羅嘉翎事後向教練和團隊以及所有支持她的人道歉，她說自己沒有藉口，一輩子都會記得這0.1公斤的教訓。羅嘉翎後續將參加荷蘭、比利時公開賽以及中國無錫大滿貫資格賽，經歷這次風波後，她強調自己會更努力。（看完整報導）

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

世界棒球經典賽3月8日起在台中洲際棒球場展開A組賽程，台灣集合旅外的張育成、王柏融、宋家豪及中華職棒明星球員王威晨、江少慶、林立組成全職業陣容征戰，期盼打進八強淘汰賽，甚至挑戰四強。究竟這個不以「世界盃」為名的賽事為何重要？台灣人對棒球為何如此瘋狂？中央社整理QA內容帶你看懂經典賽。（看完整報導）

歌仔戲名伶陳美雲辭世享壽72歲 文化部將頒旌揚狀

歌仔戲名伶陳美雲過世，享壽72歲。陳美雲曾獲台北市歌仔戲比賽最佳小生獎，畢生推廣歌仔戲不輟。文化部為感念陳美雲一生奉獻於歌仔戲藝術，保存「內台戲」特有的傳統歌仔戲精髓，將頒發旌揚狀。文化部長史哲表示，陳美雲藝師嗓音甜美、唱腔細膩婉轉，在歌仔戲界眾小生中風格特出，因身懷深厚「腹內」活戲功夫，而能跨越行當，無懼挑戰任何角色，如歌仔戲界的活字典。（看完整報導）