早安世界》傳蔡總統麥卡錫會晤移師美國 金融時報細說幕後

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

傳蔡總統麥卡錫會晤移師美國 金融時報細說幕後

英國金融時報6日報導，美國聯邦眾議院議長麥卡錫計劃與總統蔡英文在加州會晤，而不是台北，「場地變更」與台灣方面對北京反應的顧慮、以及美中關係緊張有關。支持麥卡錫訪台的華府人士認為，在中國侵略態勢升高的此刻，美國資深國會議員應傳達對台灣的支持；批評者則主張，高規格訪問徒然挑釁中國，對台灣幫助有限。儘管會晤地點由台灣改為美國為的是避免刺激北京，部分觀察人士認為，蔡總統訪美與麥卡錫訪台都一樣會引發中國「報復」，且強度恐將不相上下。不過，蔡總統幕僚強調，台灣絕不能讓中國的脅迫得逞。 （看完整報導）

美軍東亞彈藥存放台灣？邱國正：正在談

國防部長邱國正6日在立法院備詢時，回應立委詢問「美軍在東亞地區的儲備彈藥是否改存放台灣」問題回應「正在談當中」。此外，馬祖地區因氣候、運補船故障等因素，近日肉類供應不足，暫時以軍用罐頭替代。邱國正向官兵致歉，他表示，國防部會檢討，保證外島不會再出現同樣狀況，並出動空軍C-130運輸機運補。 （看完整報導）

3月6日本土增6928例創314天新低 醫院感染管控將放寬

國內6日新增6928例COVID-19本土病例，不僅是第3波疫情最低，更創314天新低。中央流行疫情指揮中心發言人羅一鈞說，近期會調整輕症診療穿戴N95口罩、防水隔離衣防護措施及醫護人員感染管控措施。國內疫情穩定下降，6日起校園口罩鬆綁，學生可自行決定在教室是否佩戴口罩，但校園內健康中心或公共運輸工具，如校車、接駁車內，仍應佩戴口罩。羅一鈞日前表示，校園新制上路後，須觀察約一週，看看放寬防疫措施是否造成整體疫情波動，若疫情沒有明顯反彈，大約近期記者會將預告下波鬆綁新制，如輕症免隔離等。 （看完整報導）

中國學者：習近平不懂世界 入侵台灣困難重重

一位中國知名國際關係學者向法國世界報坦露，中國國家主席習近平自以為無所不知，但根本不了解世界，才會和幾乎所有國家起衝突。他認為中國軍事入侵台灣難以達成，因為美國在南韓、日本、菲律賓都有駐紮基地，美方有辦法快速介入。報導也提及，這位學者的發言突破中國越來越壓迫的保守框架，透露部分知識分子的真正心聲。 （看完整報導）

今年補班6天引民怨 人事總處規劃調整上班課5方案

今年補班6天引發部分民怨，對於哪些國定假日要調整上班上課，行政院人事行政總處目前規劃5個方案，分別是只有小年夜彈性放假、小年夜和清明放連假、三節彈性連假、三節加上清明與兒童節彈性放假，或維持現行做法。人事行政總處人事長蘇俊榮在書面報告表示，等檢討結果出來，將可行性方案及明年政府行政機關辦公日曆表簽奉行政院核定後，依處理要點規定在6月底前公告。針對有媒體指明年春節若再調整放假，可能放到11天，成為最長的春節，蘇俊榮在回答立委詢問時，明確表示「不會」。 （看完整報導）

朱澤民：普發6000元估可提升經濟成長率0.3個百分點

行政院主計長朱澤民6日表示，保守估計全民普發現金新台幣6000元，約可提升經濟成長率0.3個百分點，就目前經濟情況，預估今年台灣的經濟成長率不會比去年2.45%差。另外，立法院聯席會議審查疫後特別預算案，立委質詢時提到，希望今年度出生的新生兒都能納入普發現金的範疇；國發會主委龔明鑫表示，會再考量看看。 （看完整報導）

韓國二戰徵用工由韓基金會代償 相關日企免賠惹議

韓國政府6日就二戰時期「徵用工」（日本企業強徵韓國勞工）賠償爭端發表解決方案，將由韓國政府轄下基金會進行第三方代償，而非相關日企直接賠償，引起部分受害者反彈。代表受害徵用工的辯護律師林宰成批評，這是用韓國企業的錢讓受害勞工的債權消滅，「對強制動員問題一元都沒出的日本企業完勝」。3名仍在世的直接受害人表態反對，要求韓國政府撤回這項方案。 （看完整報導）

土耳其AKUT感念台灣馳援：能獲各位協助救災我們深感榮幸

百年強震2月初重挫土敘。土耳其AKUT搜救隊主席阿克韋爾迪（Zeynep Yosun Akverdi）感念台灣「鬥志高昂」的搜救隊搶進救援，「能獲各位協助救災，我們深感榮幸」。她說，台灣發生921地震時，AKUT就在現場救災，如今土耳其東部民眾遭逢巨變「你們也在這裡」。台灣除了搜救團前往前線協助搜救，民間力量也不可忽視。衛福部賑災專戶迄今湧入新台幣11.1億餘元善款，也有民眾上AKUT頁面進行小額捐款，阿克韋爾迪強調：「這筆捐款對我們來說非常重要。」 （看完整報導）

經典賽熱身賽林立張育成開轟 台灣隊10戰全勝

台灣隊6日在世界棒球經典賽官辦熱身賽對上中職富邦悍將，林立、張育成都有全壘打演出，全場猛攻12支安打，終場以7比2擊敗悍將，台灣隊熱身賽10戰全勝。A組預賽開幕戰開球嘉賓、美國職棒名人堂球星李維拉搭機同日抵台，談到曾聽前洋基隊友王建民說台灣很美，他很高興能親自感受。8日開幕戰台灣將對上巴拿馬，巴拿馬先發投手梅西亞（Humberto Mejia）在美職大聯盟曾出賽8場，防禦率6.68，小聯盟出賽防禦率3.39。台灣隊總教練林岳平則表示，首場先發投手要等7日官方公布。日本隊在B組熱身賽對上日職阪神虎隊，大谷翔平單場雙響砲包辦6分打點，他賽後表示現在狀況調整得非常好。 （看完整報導）

台灣漁船新長發88號釣魚台海域翻覆 尋獲遺體身分待確認

台灣釣漁船「新長發88號」5日疑似在黃尾嶼附近海域翻覆，外交部獲報後立即指示駐日代表處協助處理，海巡署及日本海上保安廳也緊急派船前往搜救。海巡署6日表示，新北市籍漁船「新長發88號」搭載1名台籍船員和6名印尼籍船員，日方潛水人員已在船艙內發現1具遺體，身分仍待釐清。（看完整報導）