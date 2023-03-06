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經典賽首戰巴拿馬由梅西亞先發 台灣尚未透露

2023/3/6 20:20（3/6 22:23 更新）
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世界棒球經典賽將在8日開打，首戰台灣隊將對上巴拿馬，巴拿馬先發投手是梅西亞。（圖取自維基百科共享資源，作者Pro Reels，CC BY-SA 2.0）
世界棒球經典賽將在8日開打，首戰台灣隊將對上巴拿馬，巴拿馬先發投手是梅西亞。（圖取自維基百科共享資源，作者Pro Reels，CC BY-SA 2.0）
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（中央社記者楊啟芳台中6日電）世界棒球經典賽將在8日開打，首戰台灣隊將對上巴拿馬，今天確定巴拿馬對台灣的先發投手是梅西亞（Humberto Mejia）；狀況調整不錯的胡智爲則說要等總教練指示。

整理包

經典賽預賽A組即將於8日開打，台灣隊首戰對手巴拿馬總教練歐提茲（Luis Ortiz）今天表示，8日對上台灣的先發投手是梅西亞，他在美職大聯盟曾出賽8場，0勝5敗，防禦率6.68，小聯盟生涯則累積出賽89場，拿下21勝26敗，防禦率3.39。

至於台灣隊首場先發投手，總教練林岳平今天受訪時還不願透露，強調要等明天官方公布。

目前台灣隊陣中狀況最好的投手之一是胡智爲，昨天在官辦熱身賽用13球投1局，飆出2次三振，演出3上3下。談到自己的狀況，胡智爲今天說：「昨天做一些最後調整，把球的位置丟出來，因為用球數不多，我自己有在牛棚補一些球，整體調整感覺是還不錯。」

被問到是否會扛下首戰先發重任，胡智爲則說：「我也不知道，等總教練指示，今天比賽結束應該就會講說誰要丟第一場，我的任務就是把自己狀況維持到最好，讓總教練去使用。」

不過胡智爲也強調，「並不是第一場才重要，每一場都要想辦法贏下來，才更有機會前進東京、邁阿密。」（編輯：張雅淨）1120306

台灣隊備戰2023世界棒球經典賽A組預賽，6日在台中洲際棒球場進行團隊練球，投手胡智爲參與訓練。中央社記者王騰毅攝 112年3月6日
台灣隊備戰2023世界棒球經典賽A組預賽，6日在台中洲際棒球場進行團隊練球，投手胡智爲參與訓練。中央社記者王騰毅攝 112年3月6日
#胡智爲
#梅西亞
#台灣隊
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