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高雄日夜溫差20度 12日起台南以北低溫探12度

2023/3/8 18:00（3/8 19:39 更新）
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氣象局表示，高雄內門8日清晨僅攝氏9.1度，但午後高溫升至29.7度，一天溫差達20度。圖為高雄市鳳山區一對穿著厚實冬衣的母子傍晚等待外帶餐食。（中央社檔案照片）
氣象局表示，高雄內門8日清晨僅攝氏9.1度，但午後高溫升至29.7度，一天溫差達20度。圖為高雄市鳳山區一對穿著厚實冬衣的母子傍晚等待外帶餐食。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北8日電）氣象局表示，近期輻射冷卻影響，日夜溫差大，高雄內門今天清晨僅攝氏9.1度，但午後高溫升至29.7度，一天溫差達20度；12日晚間冷氣團南下、持續至14日清晨，台南以北低溫探12度。

中央氣象局預報員趙竑告訴中央社記者，11日之前大致上都是穩定的天氣，各地為多雲到晴，西半部日夜溫差大，僅東半部地區有零星短暫雨。

趙竑提到，以今天為例，因輻射冷卻影響，高雄市內門區清晨低溫僅9.1度，但午後高溫卻直升至29.7度，一天溫差達20度；其他地區也有逾10度以上的日夜溫差。

趙竑指出，12日冷空氣南下靠近、晚間受影響，12日白天北部、東半部就開始有變天的跡象，局部地區有短暫雨；13日水氣最多，北部及東半部地區有局部短暫雨，中部山區亦有零星短暫雨；預估14日水氣就會減少轉乾。

溫度部分，趙竑表示，各地持續回溫至週末，12日晚間起大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，氣溫明顯下滑；最冷的時間點在13日晚間至14日清晨，台南以北低溫約12、13度，局部地區可能會有10度以下低溫，其他地區低溫約15、16度；14日白天起就會開始逐漸回溫。

趙竑說，雖然15日已無冷氣團影響，但不排除仍有輻射冷卻，夜晚清晨氣溫偏低；各地為晴到多雲，僅東半部地區有零星短暫雨。

趙竑提醒，明天北部地區及10日至12日西半部地區、馬祖易有低雲或局部霧，影響能見度。（編輯：陳政偉）1120308

#中央氣象局
#輻射冷卻
#大陸冷氣團
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