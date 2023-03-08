吳德榮：逐日回溫 12日晚間變天14日下探6度

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北8日電）根據氣象局網站，今天清晨最低溫出現在新竹的攝氏8.6度。氣象專家吳德榮表示，今天白天舒適微熱，12日前氣溫逐日漸升，日夜溫差大；12日晚間變天降溫，14日最冷，平地低溫探6度。

根據中央氣象局網站，今天本島平地清晨最低溫出現在新竹縣關西鎮、峨眉鄉，皆為8.6度；基隆、竹苗、台南、高雄、花蓮等地清晨也都出現不到10度的低溫。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天白天各地舒適微熱、早晚偏冷，日夜溫差很大，早出晚歸應注意衣著調適，各地相對濕度偏低，要補充水分。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明天起至12日氣溫逐日漸升，白天各地微熱，早晚偏涼微冷，日夜溫差都很大；明天各地相對濕度仍偏低，10日起至12日西半部晨間易起霧。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，12日晚間起鋒面抵達、挾冷空氣南下，冷空氣強度為「強烈大陸冷氣團」或「大陸冷氣團」，北台灣天氣明顯轉變，氣溫遽降；13日鋒面快速脫離，下午轉乾冷；14日天氣晴冷，清晨將出現最低氣溫，因有夜間「強輻射冷卻」加持，部分平地將下探6或7度的低溫。（編輯：陳仁華）1120308