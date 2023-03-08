NCC追溯撤銷2年前決議 新彰衛廣董監變更案遭否決

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（中央社記者蘇思云台北8日電）NCC今天追溯撤銷2020年通過的新彰衛廣頻道董監變更案，罕見推翻先前決議，NCC表示，主要是考量新彰增資案的財務規劃，不利後續資金運用與系統經營。

新彰有2張執照，包括有線電視系統執照、衛廣頻道執照；NCC在去年12月，針對新彰有線電視系統申請的董監變更案予以否決，今天進一步追溯撤銷2年前新彰衛廣頻道董監變更通過案。

觀察NCC過去處分案例，以及頻道業者申請變更概況均實屬罕見。

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，新彰所提的增案相關財務計畫，規劃將後續資金放在備償存款專戶，可能不利後續資金運用與系統經營，因此去年底針對有線電視系統董監變更決議否准，今天在衛廣頻道董監變更追溯撤銷通過決議，也是相同道理。

新彰董監事變更部分，原先提名董事長為吳健強、總經理洪源澤，如今2案均被否決，勢必要重新提名申請。

NCC表示，過往依照衛星廣播電視法，多數董監變更案是在分組委員會討論後通過，新彰案2020年底也是提到分組委員會討論後通過，但當時並未揭露後續相關財務規劃。（編輯：潘羿菁）1120308