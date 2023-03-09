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屏東阿朗壹古道築水泥牆惹議 原民會要求停工改善

2023/3/9 22:01（3/9 22:36 更新）
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屏東縣牡丹鄉公所在旭海觀音鼻保留區入口處道路進行修繕，築起75公分水泥牆，引發生態爭議，縣府邀集相關單位會勘並達成共識，將由生態領域專家提供意見，後續做必要改善。（屏東縣政府提供）中央社 112年3月9日
屏東縣牡丹鄉公所在旭海觀音鼻保留區入口處道路進行修繕，築起75公分水泥牆，引發生態爭議，縣府邀集相關單位會勘並達成共識，將由生態領域專家提供意見，後續做必要改善。（屏東縣政府提供）中央社 112年3月9日
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（中央社屏東縣9日電）俗稱阿朗壹古道的屏東牡丹鄉旭海觀音鼻保留區，因鄉公所在古道入口處的道路修繕工程築起75公分高水泥牆，引發陸蟹生態爭議，補助經費的原民會今天發文要求公所停工並改善。

牡丹鄉公所告訴中央社記者，提案當時有提送生態檢核自評表，因屬既有道路修繕工程，才未執行生態檢核，在原住民族委員會全額補助新台幣2700多萬元審核後核定施作，目前尚未驗收。今天收到原民會發文要求停工，明天起將與專家持續研議後續改善。

屏東縣政府發布新聞稿指出，旭海部落道路改善工程由牡丹鄉公所依程序提報，經縣府初審轉陳原住民族委員會，再由原民會實地會勘並召開審查會議後核定。昨天下午邀集鄉公所、旭海部落代表、負責設計監造及施工廠商等相關單位實地會勘並達成共識，將由生態領域專家提供意見，後續做必要改善。

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旭海部落道路改善工程就位於阿朗壹古道的入口處，75公分高的水泥牆，讓專家學者認為工程位置是重要陸蟹熱點，而種類與數量可能高於古道內的保留區，水泥牆高度將會影響陸蟹抵達海邊釋卵。

在地的屏東縣議員林采穎則表示，進入保留區要走很長一段路，道路修繕後可以方便族人進出自己的土地，對以往緊急救護往返耗時，救護車不易抵達狀況也可以得到改善，將縮短時間爭取救護時效。（編輯：孫承武）1120309

#原民會
#旭海部落
#阿朗壹古道
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