國研盃機器人耐力賽 清華大學團隊奪冠

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（中央社記者曾智怡台北11日電）國研院儀科中心和美國機械工程師學會台灣分會今天舉辦「國研盃智慧機械競賽」學生競賽（SPDC），今年主題為「風和日『力』」，最後由清華大學「DIT Robotics」團隊勇奪設計競賽冠軍及獎金新台幣5萬元。

科研儀器是科學研究基礎，國科會積極培育儀器自製人才，轄下國家實驗研究院台灣儀器科技研究中心執行國科會政策，協同美國機械工程師學會（ASME）台灣分會，在今天舉辦「國研盃智慧機械競賽」學生競賽（SPDC），吸引全國大專院校智慧機械高手齊聚中山大學機電大樓，挑戰機器人耐力賽。

「國研盃智慧機械競賽」設計競賽由ASME訂定競賽主題，藉此引導學生運用學理基礎搭配實務製作的能力，進行創新應用。

國研院透過新聞稿說明，今年的題目為風和日「力」機器人耐力賽（Harvesting the Sun and Wind Again），為2021年競賽主題的進階應用，參賽隊伍必須打造一個能收集且使用太陽能或風能驅動的機器人裝置，在規定時間內，從裝載區運送砝碼至卸貨平台上；賽程由平面改為斜坡，增添競賽趣味及挑戰性。

國研院表示，本次競賽團隊可自訂路線、並自行決定每次運送的砝碼重量和運送次數，除著重機器人的移動速度及負重能力，參賽隊伍更需研究如何有效儲存及利用太陽能或風能轉換來驅動機器人前進，考驗學生的基礎科學運用及機電整合能力。

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比賽結果由清華大學「DIT Robotics」團隊獲得第一名，此團隊的作品有效利用太陽能、風能進行電力轉換，且具精準方向操控能力，不但負重能力佳且充分掌握比賽主題；逢甲大學「急中生智」團隊以及陽明交通大學「從缺」團隊則分獲2、3名。

至於演講競賽，全程以英文演講機械相關主題，比賽評審重點在於學生個人對機械相關議題的分析與分享能力，由清華大學趙喬萱奪冠，其沉著穩健的台風及針對主題條理分析，贏得評審的高度評價；清華大學張宸瑋則以獨到的見解吸引評審注意，榮獲第2名佳績。（編輯：林興盟）1120311