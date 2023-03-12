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太魯閣小錐麓步道東段修繕 3/16至3/29封閉

2023/3/12 10:40（3/12 10:51 更新）
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太魯閣國家公園小錐麓步道東段多階梯棧道，位於砂卡礑隧道外側，緊鄰立霧溪下游的邊坡上，長度約450公尺，地形變化豐富，由於太管處維護修繕防落石柵設施，自16日至29日封閉管制。中央社記者李先鳳攝 112年3月12日
太魯閣國家公園小錐麓步道東段多階梯棧道，位於砂卡礑隧道外側，緊鄰立霧溪下游的邊坡上，長度約450公尺，地形變化豐富，由於太管處維護修繕防落石柵設施，自16日至29日封閉管制。中央社記者李先鳳攝 112年3月12日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣12日電）太魯閣國家公園小錐麓步道東段，因太管處維護修繕防落石柵設施，自16日至29日封閉管制，禁止遊客進入，但仍可從砂卡礑隧道銜接步道後段，以及遊憩砂卡礑步道。

太魯閣國家公園管理處發布訊息表示，為辦理蘇花管理站小錐麓步道東段防落石柵設施維護修繕，施作日期自3月16日至3月29日止，步道起點至450公尺處採封閉管制，450公尺處之後可通行。

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小錐麓步道地勢起伏，東段多階梯棧道、西段為自然原野地，步道位於砂卡礑隧道外側，緊鄰立霧溪下游邊坡上，東段長度約450公尺，地形變化豐富，能欣賞壯闊峽谷景觀，遠眺立霧溪出海口並體驗自然生態與多變地景，由於步道東端入口可以欣賞到一片類似錐麓斷崖的地形，「小錐麓」因而得名。

太管處呼籲遊客配合步道封閉管制措施，工程如受天候影響而延長或改變施工期間，將另行公布周知。（編輯：陳仁華）1120312

#太管處
#蘇花管理站小錐麓步道
#立霧溪
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