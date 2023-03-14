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狀似龍捲風雲層 高雄氣象站：飛機擾動造成凝結尾

2023/3/14 19:14（3/14 19:35 更新）
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高雄地區天空14日出現狀似龍捲風的雲，不少民眾拍下這難得畫面，直呼驚奇。高雄氣象站主任陳文信指出，目前沒有雲可自然形成這樣長形的樣貌，通常都是外力造成，這次應是飛機擾動所致。（何比堅提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年3月14日
高雄地區天空14日出現狀似龍捲風的雲，不少民眾拍下這難得畫面，直呼驚奇。高雄氣象站主任陳文信指出，目前沒有雲可自然形成這樣長形的樣貌，通常都是外力造成，這次應是飛機擾動所致。（何比堅提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年3月14日
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（中央社記者蔡孟妤高雄14日電）高雄天空今天下午出現狀似龍捲風的雲層畫面，民眾捕捉到這難得畫面直呼驚奇。高雄氣象站主任陳文信說，今天中層水氣多，飛機熱氣經過雲層擾動所致的凝結尾。

家住鳳山區的王小姐下午4時33分到鳳西黃昏市場買菜，驚見天空出現狀似龍捲風的雲層，立刻拿出手機拍下影片，並在臉書（Facebook）發文「天啊，我是看見什麼，這是雲還是龍捲風啊？」

另外，餐廳位於前鎮區遊艇碼頭旁的貝隆餐廳總監何比堅下午4時30分也看到同樣景象。他告訴中央社記者，當時在餐廳看到天空出現如此奇特雲也覺得驚奇，「第一次看到這麼像龍捲風的雲」趕緊用手機拍下這特別畫面。

對於民眾拍到畫面，高雄氣象站主任陳文信接受中央社記者訪問表示，目前沒有雲可自然律動形成這樣長形樣貌，通常是外力造成。由於今天中層水氣較多，飛機熱氣經過雲層產生擾動，就會造成這樣的「凝結尾」。

凝結尾也稱「凝結尾跡」、「飛機雲」，是指飛機引擎噴出含水蒸氣的熱氣流，當熱氣流與高空的寒冷空氣混合，會冷卻並凝結成小水滴或冰晶，形成一條長長雲帶。（編輯：孫承武）1120314

#陳文信
#高雄氣象站
#何比堅
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