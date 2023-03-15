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NCC續審台視申請上架52頻道 最晚4月下旬決議

2023/3/15 16:35
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（中央社記者蘇思云台北15日電）52頻道卡位戰未落幕，NCC今天審議北都、洄瀾等9系統申請台視新聞台遞補52頻道案，決議續行審議。NCC表示，關注台視人力、頻道區隔、財務規劃、上架條件等議題，估最晚4月下旬將有決議。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天舉行例行記者會，NCC今天審議北都、洄瀾等9系統申請台視新聞台遞補52頻道案。

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，年代集團董事長練台生跟台視總經理周法勛今天都有到會陳述，委員關注系統業者申請台視補52頻道的原因、台視上架條件，以及台視新聞台人力、頻道區隔以及財務規劃等。

翁柏宗轉達系統跟台視說法，練台生說明送台視上架屬於商業機制，也有提出中華電信MOD收視率數據，相關條件是免授權費與上架費。人力部分，台視現在總人力663人，台視新聞台363人、台視財經台有專屬25人。

翁柏宗表示，委員詢問台視對科普新聞、國際新聞、新聞專題報導的比例、製播時數跟經費，台視都有簡單回應，但具體細部資料還會正式書面回覆。台視承諾若上架52頻道後，台視新聞台人力後續會逐年增加到420人以上，內容製播經費也會逐步增加。

媒體關注台視移頻案何時會有決議，NCC表示，北都、洄瀾等9系統去年4月中下旬再度遞件申請移頻案，依相關行政程序法流程，今年4月中下旬也要有決議。

根據NCC資料，全台64有線電視系統的52頻道規劃，其中46系統以華視新聞資訊台遞補52台都已上架播出，影響戶數約340萬戶、市占率73.36%；洄瀾、北都數位等9系統送件台視遞補，戶數約33.3萬戶、市占約7.18%；其餘有9系統未送件，包括大豐、台灣寬頻通訊等。（編輯：潘羿菁）1120315

#台視財經台
#翁柏宗
#NCC
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