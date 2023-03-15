櫻花鉤吻鮭復育有成 野外數量增加60倍破1.5萬尾

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（中央社記者管瑞平苗栗縣15日電）雪霸國家公園管理處今天表示，推動保育復育「國寶魚」台灣櫻花鉤吻鮭近30年，去年監測到野外族群數量突破1萬5000尾，創歷史新高，顯示鮭魚族群已能在野外健康成長自我繁衍。

雪管處今天透過新聞稿公布111年台灣櫻花鉤吻鮭野外族群數量研究監測成果，監測到的野外族群總計約有1萬5374尾，再創新高，除在主要分布的七家灣溪流域及合歡溪流域有穩定族群外，其他如羅葉尾溪、有勝溪、南湖溪與畢祿溪等，皆觀察到活動跡象，鮭魚族群已成功拓展至大甲溪上游各支流，生長棲地範圍也達到70年代大甲溪上游分布的8成。

雪管處表示，被稱為「國寶魚」的台灣櫻花鉤吻鮭是台灣特有的「冰河孑遺生物」，民國84年保育剛起步時，野外紀錄僅200餘尾，經過多年努力，復育數量已達60倍之多。

雪管處指出，台灣櫻花鉤吻鮭生長過程可分為卵、發眼卵、仔鮭、稚鮭、幼鮭、亞成鮭、成鮭7個階段。今年10月預計要到中央尖溪進行鮭魚放流計畫，考量放流點地處深山秘水溪源，至少要徒步行走約15公里，運送時間將長達2天1夜，為克服魚類長途運輸不易存活困難，將首度採取運輸「發眼卵」，至目的溪流埋設於石堆縫隙的方式來進行放流。

雪管處人員說明，以往放流計畫運輸「稚鮭」小魚，須兼顧水中含氧量，否則稚鮭可能缺氧死亡，每個水袋容納的魚量也有限，隨著復育技術突破，10月將首度運輸出生不到30天的「發眼卵」前往目的溪流，途中「發眼卵」直接養在水中，可提高存活度，也有助模擬野外自然繁殖情境，將為國內復育技術開啟新篇章。（編輯：李亨山）1120315

雪霸國家公園管理處15日表示，今年10月將進行「國寶魚」台灣櫻花鉤吻鮭放流計畫，考量放流點位處深山秘水溪源，為克服魚類長途運輸不易存活的困難，將首度採取運輸出生不到30天的「發眼卵」，至現地埋設方式來進行放流，突破既有復育技術。（雪管處提供）中央社記者管瑞平傳真112年3月15日