農地光電免環評 環評委員要求研修認定標準

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（中央社記者張雄風台北15日電）環評委員今天在環評大會中提案，現在太陽光電開發僅有在重要濕地才需進入環評，希望修改認定標準；環署表示，會再與縣市政府、農委會、經濟部等部會討論，今年啟動研修作業。

根據行政院環境保護署「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」中規範，設置太陽光電發電系統，位於重要濕地、開發行為屬利用再生能源發電設備，裝置容量未達2000瓩者，免實施環境影響評估。

環保署今天召開環境影響評估審查委員會第437次會議。會後環評委員朱信提出臨時動議，並附上在場所有委員連署簽名，希望能修改再生能源中太陽能光電實施環評的認定標準。

朱信表示，在陸域、離岸風電都有實施環評，太陽光電卻沒有，好像不符比例原則；目前環保署的太陽能光電開發認定標準只限重要濕地，其他開發範圍都在不同的部會審查，如目前任何2公頃以上農地若有太陽能電廠開發案，皆由農業委員會審查，但以農業發展單一觀點切入，審查已頻出問題。

朱信舉例，現在最大的太陽光電面積約230公頃，裝置容量約270MW，就在彰濱工業區，卻沒有經過環評；但有的1公頃、5公頃，10MW或20MW反而有環評；台灣適合發展太陽光電，但光害、環境污染、及生態影響等仍應評估。

朱信說，這是他最後半年當環評委員的時間，過去已經口頭提議3次，這次則是以書面及連署的方式，希望能獲得環保署正面的回應。

在場環委皆認同提案。環委張學文補充，雖然光電開發在經濟部有所謂的「生態檢核」，但有不少案子委託的單位並沒有生態背景卻進行生態檢核；此外經濟部的生態檢核著重輔導，與環評不同，沒有法律上的強制力。

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環保署綜合計畫處長劉宗勇接受媒體聯訪時表示，認定標準都會因應環境狀況會需要檢討，光電營運比較不像火力、核能發電，沒有空污、水污的問題，而如經濟部、農委會也都有相關檢核，因此最初的想法是不需要疊床架屋。

劉宗勇表示，過去2年也都有邀請地方政府對此討論，但主要是屏東有文化資產、苗栗有石虎等問題，屬於單一個案的情況；後續會再與各部會協商，今年啟動認定標準研修作業。（編輯：陳清芳）1120315