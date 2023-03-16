廢輪胎回收因地制宜 環署擬沿線收運或指定地清運

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（中央社記者張雄風台北16日電）環保署研擬廢輪胎回收方案，將依機車行家數、需求因地制宜，採沿線收運或指定地點清運；若清潔隊量能不足，將媒合回收業者協助；但實施時間待地方盤點後才能確定，尚未定案。

全國環保公務機關總工會日前表示，2月28日發生在垃圾清運現場的「廢輪胎砸清潔隊員」事件，起因於每趟清運廢輪胎數量有限，引發機車行老闆不滿，強行丟輪胎回收險砸到清潔隊員，最後是在機車行老闆直播道歉下收場。

為擬訂清運原則，行政院環境保護署邀集各縣市環保局、全環總等單位共同進行研商。環保署資源回收管理基金管理會執行秘書王嶽斌今天告訴中央社記者，經會中討論，會先請地方環保局盤點、提報回收熱區後，研擬因地制宜有不同模式進行。

王嶽斌說明，廢輪胎在一定數量以下、收運路線上機車行家數少時，清潔隊可採沿線收運方式；排出量大的，則由清潔隊指定機車行比照大型廢棄物約定清潔隊收運或約定指定地點請機車行送交。

如有清潔隊量能不足者，將試辦媒合回收業及處理業合作協助清除處理；會議最後並決定由新北、台中試辦。

王嶽斌指出，相關指定廢輪胎清除方式與處理場所，未來會公告於網站、通知機車行、明確使清潔隊員了解執行方式。

至於預訂試辦的時間，王嶽斌說，目前要等環保局具體提報試辦區段內容，掌握其特性問題後，再視環保局、回收處理業者及試辦區段機車行討論後，才會決定。

根據環保署統計，每年全台廢輪胎產出約15萬至16萬公噸，全台廢輪胎處理業共13家，總處理量能約21萬公噸，尚足以因應。（編輯：李亨山）1120316