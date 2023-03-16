冒用1955專線名義詐騙移工 勞動部籲雇主提醒求證

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（中央社記者曾以寧台北16日電）勞動部今天表示，不肖人士冒用勞動力發展署1955專線名義及LINE帳號移點通圖像，將移工加入冒名帳號好友後，以幫找新雇主等名目詐騙移工匯款；查明後將對不法人士向地檢署提告。

勞動部勞動力發展署今天透過新聞稿說明，設置通訊軟體LINE官方帳號移點通，是用來發布政策及宣導法令資訊，絕對不會主動私訊邀約移工幫忙找新雇主或新工作，更不會要求移工轉帳匯款；移工若有加入臉書（Facebook）等社群平台或LINE私人社群，切勿輕信不明人士主動幫忙找新工作的邀約。

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發展署呼籲雇主及仲介公司提醒移工，若遇到有人傳送不明連結，或被引導加入1955名義的私人帳號，並主動私訊要求提供個人資料或匯款，應先冷靜思考，務必撥打1955專線或165反詐騙專線進行求證，確保自身權益，避免遭受詐騙。

發展署提醒，若已遭詐騙轉帳匯款，也記得趕緊留存對話截圖及匯款紀錄，蒐集證據就近到警察局報警或打1955協助報警；1955專線設有國語、英語、越南語、印尼語及泰語，除提供雇主及移工勞動權益諮詢及申訴服務，也能幫忙移工識詐避免被騙。（編輯：陳政偉）1120316