睡眠呼吸中止症纏身 逾40歲每5人有1人睡不飽

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北16日電）據國內最新調查發現，台灣40歲以上民眾之中，每5人就有1人有阻塞型睡眠呼吸中止症常見的睡不飽症狀；近2成逾40歲台灣男性有睡眠呼吸中止症中高風險，是女性的9倍。

睡不好是百病之源，若睡眠中伴隨嚴重打鼾，恐怕已成為睡眠呼吸中止症的高風險一族。台灣睡眠醫學學會針對全台22個縣市512名年滿40歲至65歲民眾，在今年2月23日至26日進行電話訪問，調查發現，每5人就有1名男性，有阻塞型睡眠呼吸中止症常見的打鼾症狀。

這次調查也顯示，幾乎每5人就有1名40歲以上民眾，有阻塞型睡眠呼吸中止症常見的睡不飽症狀，甚至有高達1成5的40歲以上民眾，有阻塞型睡眠呼吸中止症常見的肥胖症狀。睡眠呼吸中止症所引發間歇性缺氧經常導致慢性發炎體質，若不盡早治療，將可能造成更多共病危機。

林口長庚醫院睡眠中心主任莊立邦在今天下午記者會中指出，阻塞型睡眠呼吸中止症候群是睡眠時因呼吸道肌肉放鬆、垂落，或是因頸部重量或結構問題，導致呼吸道狹窄，打鼾就是最常見的警訊。

近2成40歲以上台灣男性，就有阻塞型睡眠呼吸中止症中高風險，是女性的9倍。莊立邦提醒，中度至重度患者身體與癌症、大腦退化等疾病相關的發炎指數較一般人高出2至3倍，間歇性缺氧造成的血氧飽和度降低更會造成不可逆的大腦與心臟功能受損。

莊立邦說，重度患者的糖尿病發生率較一般人高6倍，總癌症死亡率也是正常人8倍，就算是中度以下患者糖尿病發生率仍較一般人高2倍。研究發現，持續使用正壓呼吸器治療，能明顯降低死亡風險，若有打呼聲吵到門外能聽見、肥胖，或是睡不飽、醒來還想睡覺問題，應儘速就醫，趁早治療。

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台北醫學大學附設醫院睡眠中心主任李信謙說，隨著民眾對呼吸中止症越來越認識，近年到門診診斷的患者增加，但有意願持續接受治療的觀念仍待加強，好比近視需要戴眼鏡輔助，睡眠呼吸中止症的正壓呼吸器也是一種輔助，必須持續性使用。

李信謙說，民眾不願意接受正壓呼吸器治療的原因，不外乎就是認為使用不方便，但近年正壓呼吸器已逐漸改善龐大體積；再者是費用問題，因正壓呼吸器尚未納入健保給付，民眾只能自費，「就當作買一台iPhone」，這筆投資不僅是提升健康，也能解決枕邊人睡眠品質。（編輯：張雅淨）1120316