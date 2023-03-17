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喜鵲別誤觸 台電替電線桿80公分鳥巢搬新家

2023/3/17 14:03
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（中央社記者洪學廣高雄17日電）動物誤觸造成停電事故頻傳。高雄彌陀區一根電線桿上出現直徑80公分喜鵲鳥巢，台電出動7人、3部升空車小心翼翼將鳥巢搬到鄰近木麻黃樹上，降低停電事故發生機率。

台灣電力公司高雄區營業處今天新聞稿指出，台電高雄區處人員日前在彌陀海濱遊樂區周遭發現一個直徑80公分大喜鵲鳥巢，結構完整，裡面雖還沒見到喜鵲寶寶，但為了在維繫生態與穩定供電間取得平衡，出動7名人員、3部升空車，全副武裝將鳥巢搬至鄰近木麻黃樹上，讓人、鳥共存成為都市新可能，也減少誤觸致停電可能。

高雄營業處長張以諾表示，每年12月至隔年3月是喜鵲繁殖期，牠們喜歡把鳥巢築在電線桿上，甚至喜歡叼著會發亮的鐵絲、銅線作為築巢素材。但一旦這些樹枝、鐵線或小鳥碰觸到電線成為導體，就容易引發停電事故。

張以諾說，考量民眾用電安全，台電在喜鵲繁殖時期，將持續加強巡邏次數，每天上、下午各1次，努力將電桿上未成形鳥巢逐一拆除，降低停電事故發生機率。今年與前年、去年同期相比，因鳥獸誤觸停電事故已減少近一半。

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台電指出，築巢在電線桿的喜鵲受傷、死亡率其實非常高，所以針對喜鵲經常出沒的彌陀、梓官、永安、茄萣等漁塭較多地區，正逐步將裸線更換為被覆線，接線環、拉線夾板加裝被覆罩、桿上變壓器加裝被覆罩等，期望透過線路設備被覆計畫，努力阻斷碰觸路徑。

此外，台電高雄區處也嘗試在電桿上加裝超音波驅鳥器、風力閃光驅鳥器、加裝腳踏刺、在輕鋼橫擔上噴紅漆、加裝光碟片等各種方式，盡可能減少喜鵲在電桿上築巢機率。（編輯：孫承武）1120317

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張以諾
台電高雄區處新處長上任 強調致力減少停電事故
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