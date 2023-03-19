早安世界》捷克自詡歐台關係推手 眾議長將率史上最大訪團來台
捷克自詡歐台關係推手 眾議長將率史上最大訪團來台
捷克眾議院議長艾達莫娃將在25日率大型代表團搭乘政府專機訪台，她接受中央社專訪時表示，捷克新任總統帕維爾就職標誌新時代的開始，捷克自認是台歐關係的推手，期盼此行能促成兩國企業、學術和文化的交流。艾達莫娃並指出，雖然捷克與台灣距離很遠，但她有信心兩國人民能彼此互相了解，因為捷克曾被強權占領，知道如何爭取自由和民主，雙方歷史也有許多相似之處。此外，針對北京要求她取消台灣行，艾達莫娃回應說，捷克與台灣是自然夥伴的關係，沒道理中斷雙方的合作。（看完整報導）
台宏邦誼傳生變 導火線帕圖卡水壩案糾葛10餘年
台灣與宏都拉斯邦誼傳生變，導火線「帕圖卡水壩案」糾葛10餘年。台電報告顯示，「帕圖卡3號」原是台電配合政府外交政策推動的投資案，以協助宏國開發水力電源來鞏固邦誼。但此一援助案在2008年政黨輪替後生變，預算遭立法院否決而撤案。宏國轉與中國合作，中國自此掌握宏國水電基建命脈，台灣漸遭邊緣化。另外，路透社引述知情人士指出，美國正試圖阻止宏都拉斯與台灣斷交，希望在還未達成正式協議前，宏都拉斯還有回心轉意的空間。（看完整報導）
國民黨選策會名單掀波黃健庭致歉 恢復原本提名機制
國民黨中央選舉策略會報（選策會）成員名單上週公布後引發黨內反彈，秘書長黃健庭18日宣布選策會終止運作，並向支持者致歉。國民黨黨內人士指出，這次事件既造成黨內撻伐，又讓外界看到國民黨內亂一面，要是在選策會成員組成時，黨中央能適度詢問諸侯意見，或許就可事先預防意外狀況。選策會終止運作後，將回歸國民黨原本的提名機制，最快在22日成立中央提名委員會，處理2024年立委候選人提名作業。（看完整報導）
吳怡農：不投入立委選舉 全力推動後盾計畫
民進黨下週將展開立委初選登記，前民進黨台北市黨部主委及立委候選人吳怡農18日宣布，他不會登記參選或爭取不分區立委提名，而是全力推動「後盾計畫」，盼從社區出發，建立民間災害應變的能力。吳怡農表示，後盾計畫是落實韌性社會的重要工程，在台灣面對危機關鍵時刻，這是他能為台灣安全所做最直接也最有實質幫助的事，會把所有力氣放在這份工作上。（看完整報導）
專家稱習近平難調停俄烏和平 訪俄羅斯企圖鞏固盟友抗美
中國國家主席習近平20日將訪問俄羅斯，各方揣測他意圖調停俄烏戰爭，但有專家分析，中國能否公平行事令人存疑。專家並說不認為北京可充當外交斡旋者或調解人，因為這需要美國、北約盟國、烏克蘭和莫斯科共同坐在談判桌前，但習近平可促成這樣的談判。然而17日國際刑事法院指控蒲亭涉犯戰爭罪並發拘捕令，使得俄烏議和更難。中方官員與官媒這兩天也在強調，習近平此行主要是推動中俄繼續深化全面戰略協作，有意淡化外界對他「勸和促談」的期待。（看完整報導）
芬蘭申請加入北約 土耳其、匈牙利啟動批准程序
土耳其總統艾爾段17日結束長達數月的外交拖延，要求國會加快速度批准芬蘭加入北大西洋公約組織（NATO）的申請程序。北約秘書長史托騰柏格表示樂見土耳其此項決定，並說相信與芬蘭同時申請加入NATO的瑞典很快也會加入。芬蘭與俄羅斯的邊境線長達1340公里，北約若納入芬蘭，將使北約與其冷戰時期敵人接壤的邊境長度增加1倍左右。（看完整報導）
法國年改強行通過 馬克宏政府面臨不信任投票
法國總統馬克宏政府16日強制通過目的在減少政府支出的退休改革法案，引發朝野怒火。法國各地17日都發生示威，抗議有增無減；反對派議員也提出不信任動議對行政部門還以顏色。這項年改法案除了將法定退休年齡從62歲延後至64歲，還要提高領取全額退休金的在職年資門檻，在法國當地極不受歡迎。法國當地頗具影響力的媒體更警告，馬克宏目前無疑是在玩火。（看完整報導）
普發現金詐騙網站出沒 財政部提醒3招辨真偽
財政部18日表示，全民共享普發現金6000元官網目前尚未開放，但已出現詐騙集團註冊偽冒網站。財政部呼籲民眾提高警覺，不要點來源不明的連結，若遇可疑網站或訊息，應立即撥打165反詐騙專線。另外，數位發展部指出，有5大管道可領取新台幣6000元，除了「登記入帳」外，民眾若想使用其他管道領取現金，就不需要到線上系統登記。（看完整報導）
澳洲、土耳其進口雞蛋300萬顆補缺口 23日起陸續運抵
為紓解國內雞蛋缺口而啟動的進口計畫，繼2月下旬首批澳洲雞蛋36萬顆空運抵台後，迄今尚未有第2批進口雞蛋抵台。農委會18日表示，因配合航班作業，雞蛋本週尚無法抵台，最快23日起到4月中旬以前，將從澳洲、土耳其陸續運抵台灣200萬至300萬顆雞蛋。（看完整報導）
台灣反曲弓女團晉亞洲盃金牌戰 林嘉妤拚2金
2023亞洲盃射箭賽第一站暨世界排名賽睽違4年在台灣舉行，賽事選在國立體育大學進行，共吸引15國、200名射箭好手參賽。台灣反曲弓女團18日連過2關，在4強賽以6比0橫掃印度，19日金牌戰將出戰馬來西亞。女團成員之一的林嘉妤還晉級個人反曲弓金牌戰，19日將挑戰單日2金。（看完整報導）
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