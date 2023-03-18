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國民黨選策會喊卡 朱立倫侯友宜競合矛盾還待解

2023/3/18 20:10（3/18 20:25 更新）
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國民黨2024總統人選、遊戲規迄今未能決定，立委傅崐萁17日召開記者會，向新北市長侯友宜（右）喊話，中廣董事長趙少康也直言，此為黨主席朱立倫（左）在與侯友宜對峙。（中央社檔案照片）
國民黨2024總統人選、遊戲規迄今未能決定，立委傅崐萁17日召開記者會，向新北市長侯友宜（右）喊話，中廣董事長趙少康也直言，此為黨主席朱立倫（左）在與侯友宜對峙。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉冠廷台北18日電）國民黨中央選策會名單惹議，引發黨內反彈，雖然宣布終止運作，但已凸顯黨內面對2024大選的矛盾；若遊戲規未能盡早確定整合，黨中央若不適度擴大參與，未來的黨務與選務雙頭馬車，彼此又欠缺互信，恐不利選情。

國民黨15日公布成立「中央選舉策略會報」，因名單包含立委傅崐萁、台南市前議長李全教等人，引發黨內反彈，也讓一向不太對黨務發言的新北市長侯友宜，針對此事在臉書表示拒絕黑金在任何政黨出現。

面對批評聲浪四起，秘書長黃健庭今天上午臨時召開記者會，宣布終止選策會運作。

民進黨2024總統人選已定一尊，由副總統賴清德參戰，但國民黨人選、遊戲規迄今未能決定，也讓黨內人心浮動，陰謀論四起；傅崐萁昨天召開記者會，向侯友宜喊話，中廣董事長趙少康也直言，此為黨主席朱立倫在與侯友宜對峙。

黨內人士說，這份讓人質疑的選策會成員名單，既造成黨內撻伐，又讓外界看到國民黨內亂一面，要是在選策會成員組成時，黨中央能適度詢問諸侯意見，或許就可事先預防意外狀況；若未來黨務與選務分屬不同人馬處理時，在雙方互信基礎不夠下，即便是小事，都可能會加深彼此的矛盾與誤會，不利選情。

藍營輔選人士指出，這次選策會的問題，尚不至於造成黨主席朱立倫，與可能的總統參選人侯友宜之間的矛盾，畢竟到各地協調立委人選屬吃力不討好工作，也不是大家都願意下去做；但爭議性人物出現在選策會成員名單，則給了侯友宜著力點，因此透過臉書呼籲，凸顯自身高度。

這位藍營輔選人士認為，朱、侯兩人真正可能的矛盾點，應該會在討論不分區立委名單時，若黨中央不願放權與總統候選人共商名單，恐如同本屆不分區名單遭質疑是大選破口，最後衝擊2018國民黨總統參選人韓國瑜的選情。

但也有藍營地方人士說，從這次侯友宜發文批判，可看出侯、朱兩人互信基礎低，侯友宜過去長期與朱立倫在新北市共事，會不清楚朱立倫為人、或反黑金態度；即便雙方事後透過電話溝通，仍難消解外界對兩人存有心結的印象。

朱立倫自詡是2024總教練，侯友宜則可能是主戰投手，如何合作贏得球賽勝利，黨內人士說，兩人需重建互信合作，為藍營爭取勝利，近日朱立倫就會開始拜會可能總統人選，或許雙方相互釋放善意，有助於拉近彼此關係。（編輯：林克倫）1120318

#侯友宜
#朱立倫
#國民黨中央選策會
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