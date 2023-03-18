國民黨選策會終止運作 侯友宜：大家共同努力

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（中央社記者黃旭昇新北18日電）中國國民黨中央選策會名單惹議，引發黨內反彈，秘書長黃健庭今天宣布即日起終止運作。新北市長侯友宜下午說，「大家共同努力，往好的方向走吧」。

侯友宜下午在市府3樓表揚模範學生與優秀身心障礙學生，會前中央社記者詢問他，對於國民黨終止運作選策會的看法，昨天與國民黨主席通話的內容，他並未表達意見。

在結束表揚後，媒體再度詢問他的意見，並詢問他是否會參加國民黨中央提名委員會？侯友宜說，「大家共同努力，往好的方向走吧」。

黃健庭今天上午臨時召開記者會宣布，即日起黨中央選策會終止運作，回歸原來的提名機制。中央提名委員會由黨主席召集，將邀請縣市長在內等重要意見領袖組成。

侯友宜上午與台北市長蔣萬安在三重區五華國小，一起參加捷運環狀線北環三重蘆洲區段開工動土時，媒體在聯訪時也詢問他是否會參加中央提名委員會，他並未正面回答，只說，面對所有的問題，相信黨主席朱立倫一定會改變，符合民眾期許政黨應清新改革。（編輯：張銘坤）1120318