每週1.7萬份 農委會60元幸福餐盒全聯、家樂福開賣

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農委會推出以國產畜漁產品為主菜、搭配時令蔬菜的60元幸福餐盒，20日起在全聯、家樂福部分門市及庇護工場等開賣，預計4月起再擴大供應，每週以10萬份為目標。中央社記者曾以寧攝 112年3月20日

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（中央社記者曾以寧台北20日電）農委會去年起推出以國產畜漁產品主菜搭配時令蔬菜的60元幸福餐盒，今年再與全聯、家樂福合作，兩大通路部分門市及庇護工場等即起開賣，每週共販售1.7萬份，4月可望擴大供應。

行政院農業委員會主委陳吉仲今天主持開賣記者會時表示，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、俄烏戰爭等影響，造成物價上漲衝擊消費者，為讓民眾獲得該有的營養，農委會去年起推出60元幸福餐盒，盼照顧所有消費者，尤其所得收入較少的弱勢或薪資較低的年輕人。

陳吉仲說，60元幸福餐盒今年在2月20日起已開跑，由喜憨兒基金會、糕菲庇護工場、勝利廚房等11家弱勢團體製作販售，每週1000份；今天起全聯福利中心、家樂福量販店也將開賣，兩大通路每週共販售1萬6000份；預計4月起再擴大供應，每週以10萬份為目標。

陳吉仲表示，農委會也在農村積極送暖，在農會、農村社區逾300個據點提供送餐、共餐服務，「一定不會讓農、漁村任何人挨餓，如果吃不飽，只要到農會、農村社區綠色照顧站，一定全力供應消費者所需營養」。

農委會新聞資料指出，為支持及推廣國產農畜產品、結合食農教育，並減輕民眾負擔、符合聯合國SDGs零飢餓目標，去年起以既有預算試辦幸福餐盒，因民眾反應熱烈，今年繼續辦理。餐盒以國產畜漁產品為主菜、時令蔬菜為配菜，讓民眾透過「食」的體驗，認識在地食材，也獲得安全且營養充足的食物。

農委會指出，首波開賣門市包含全聯福利中心台北市部分門市、家樂福量販店全台各地部分門市，預計4月起還有更多各地門市將陸續加入。

此外，農委會已在疫後特別預算中的農村送暖計畫，編列幸福餐盒和幸福餐食預算，預算通過後將再加碼提供100萬份免費公益幸福餐食給弱勢團體；屆時全國各縣市符合條件的立案團體，都可上公開透明的幸福食材網申請，農委會也將主動聯絡有需求的團體，提供相關申請資訊與辦法。（編輯：管中維）1120320