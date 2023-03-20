更多編輯台推薦新聞：
法國年改引抗爭及不信任投票 重點一次看
國際

法國年改引抗爭及不信任投票 重點一次看

二七部隊長鍾逸人103歲過世 228事件率民軍抗威權政府
文化

二七部隊長鍾逸人103歲過世 228事件率民軍抗威權政府

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂
政治

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
本週高溫上看35度 25日變天有雨稍緩解南部水情
首頁 / 生活

高麗菜價跌 北市府發動員工團購、超市促銷

2023/3/20 18:12
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北20日電）天氣回暖促使高麗菜產量過剩而價跌。台北市市場處今天表示，北市批發市場大宗高麗菜均價已連續8天低於每公斤新台幣10元，將發起員工團購和購貯蔬菜調節、超市促銷等措施。

市場處今天發布新聞稿表示，近期中南部地區因氣候穩定，高麗菜生長情形良好、供應量充沛，全台各果菜批發市場的高麗菜供應量持續增加，使得批發價格下跌，北市批發市場大宗高麗菜品項均價截至19日止，已達連8天低於每公斤10元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

為維護農民生計，市場處說，台北市政府將發動員工團購，以合理價格採購新鮮高麗菜；同時也請台北農產公司依購貯蔬菜調節供應緩和價格波動計畫，啟動盛產蔬菜促銷措施，明天起至26日在北市全聯超市辦理高麗菜每顆售價25元的促銷活動。

市場處表示，北市府及北農將持續與中央農政單位保持密切聯繫，隨時掌握各縣市蔬菜產地生長狀況，以維護農民生計。（編輯：陳清芳）1120320

#高麗菜
#全聯超市
#北農
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族