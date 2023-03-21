花蓮萬榮地震連4起 氣象局：未來2天防餘震

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（中央社記者張雄風台北21日電）花蓮萬榮今天上午接連發生4起地震，氣象局地震測報中心表示，主因山脈板塊受到擠壓造成，屬於剛性地質的地震，通常能量會一次釋放，未來2天可能會有規模3至4.5左右的餘震。

根據交通部中央氣象局最新資訊，花蓮縣政府西南方49.5公里（位於花蓮縣萬榮鄉）今天上午9時45分發生芮氏規模5.3地震，地震深度7.2公里，最大震度花蓮縣4級。

根據氣象局資料，自上午9時45分至9時59分，花蓮萬榮已接連發生4起地震，地震規模在3.7至5.3之間。

氣象局地震測報中心主任陳國昌告訴中央社記者，這幾次地震震央是在台灣比較接近內部、山脈板塊受到擠壓後釋放的能量，沒有特別需要擔心的地方，震央位置約在花蓮、南投交界，因此主要震度分布都在中部，主要是花蓮、南投分別有4級、3級。

陳國昌解釋，此次地震屬於剛性地質的能量釋放，通常會是一次釋放完畢，或是主震之後若沒有釋放完，就會有連續地震發生的情況；這個地區過去發生地震的次數不多，50年來規模超過5的只有15次。

陳國昌說，剛性地質的地震通常餘震數不多，如果有，這兩天內可能會有規模3以上、不超過規模4.5的地震，請民眾不用擔心。（編輯：李亨山）1120321