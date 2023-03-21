全台12歲以下兒童 4/1至4/5壽山動物園免費入園

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高雄市長陳其邁（左2）21日在市政會議後舉行記者會，宣布市府將於4月1日至5日，在衛武營和壽山動物園舉辦一系列兒童節活動，歡迎大小朋友到高雄玩。中央社記者蔡孟妤攝 112年3月21日

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（中央社記者蔡孟妤高雄21日電）兒童節將至，高雄市長陳其邁今天宣布，全台12歲以下兒童於4月1日至5日到壽山動物園可免費入園，另外市府也在衛武營規劃紙風車劇團表演等系列活動，歡迎大小朋友到高雄玩。

陳其邁今天下午在市政會議後舉行記者會，宣布市府將於4月1日至5日於衛武營和壽山動物園舉辦一系列兒童節活動，歡迎大小朋友到高雄玩。

陳其邁說，原本高雄市12歲以下兒童到壽山動物園可免費入園，但4月1至5日，全國12歲以下兒童到壽山動物園一樣可享免費入園優惠。此外，衛武營還有紙風車劇團、YOYO家族活動及滑步車體驗、街頭市集、街頭藝人表演等。

高雄市教育局長謝文斌補充說明指出，衛武營4月1、2日有YOYO家族活動，4月3日有紙風車劇團的「雞城故事」演出，4月4、5日有兒童滑步車免費體驗，附近還有美食市集、街頭藝人等演出。

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此外，高雄4月還有五月天、張惠妹及大港開唱將舉辦多場演唱會，尤其4月1日3場演唱會分別在世運主場館、巨蛋、駁二同日舉行。陳其邁說，會在世運主場館等演出地點設置前進指揮所，利用捷運、接駁公車及調整輕軌班次疏運。

陳其邁呼籲民眾假期期間，盡量不要開車，以搭乘大眾運輸工具為主，衛武營有捷運橘線，壽山動物園也有輕軌與公車接駁，都很方便。同時觀光局也會再協調住宿空間，讓大家來高雄旅遊更方便。（編輯：謝雅竹）1120321