台南高雄23日防36度高溫 週末南部山區有望降雨

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圖為走在台北西門町街頭的民眾撐傘、戴帽子遮陽。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北22日電）氣象局今天表示，明天台南、高雄仍可能有攝氏36度以上高溫，其他地區則是30至33度；週末起有東北季風及華南雲雨區接力，中部以北、東半部地區及南部山區轉為有短暫雨的天氣。

中央氣象局今天發布高溫資訊，各地天氣晴朗炎熱，明天中午前後台南市近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機會；高雄市近山區或河谷為黃色燈號，預估高溫達36度以上。

氣象局預報員張承傳告訴中央社記者，明天、24日鋒面接近，雨區以東北部及東部地區有局部短暫陣雨為主，明天午後大台北地區及北部山區有零星短暫陣雨，24日中部以北有局部短暫陣雨。

張承傳表示，明天各地高溫還是有30至33度，低溫約20至23度；24日北部、宜花地區高溫稍降，其他地區仍然偏熱。

張承傳指出，預估25日鋒通過及東北季風增強，中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫陣雨或雷雨；26、27日持續受東北季風影響，再加上華南雲雨區東移，中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫陣雨，南部平地仍是多雲為主。

張承傳說，28、29日東北季風減弱，北部及東北部氣溫稍回升；但持續受華南雲雨區影響，北部、東半部地區及中部山區有局部短暫陣雨。

溫度方面，張承傳表示，東北季風影響期間，北部高溫約19、20度，中部約22至24度，南部則視多雲、降雨的情況稍降溫；低溫部分，各地大多都在16、17度左右；28、29日東北季風減弱後會逐漸回溫。

張承傳說，目前觀察未來一週大多偏濕涼，30、31日可能又有另一波鋒面影響，但實際影響範圍仍待觀察。

張承傳提醒，明天、24日金門、馬祖及24日的北部地區易有局部霧或低雲，影響能見度。1120322