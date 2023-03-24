首「惜」廚師甄選 擴大22縣市開賽

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環保署24日舉辦記者會，宣布112年首「惜」廚師甄選活動起跑，分為惜食料理食譜組及惜食教案組，6月15日中午12時截止報名，這次擴大從各縣市初賽展開，首獎進入全國決賽。中央社記者楊淑閔攝 112年3月24日

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（中央社記者楊淑閔台北24日電）環保署今天宣布112年首「惜」廚師甄選活動起跑，分為惜食料理食譜組及惜食教案組，6月15日中午12時截止報名，今年擴大從各縣市初賽展開，首獎進入全國決賽，盼全民響應。

行政院環境保護署舉辦「112年首『惜』廚師甄選活動起跑」記者會，宣布活動從即日起上網報名（http://www.cherish-food.com.tw/），截止時間為6月15日中午12時止。

環保署綜計處長劉宗勇說，今年擴大舉辦，從全台22縣市先展開初賽，預計8月11日前辦理，各縣市初賽首獎，將於8月31日中午12時止上傳提報成為全國決賽名單，最後9月16日舉辦全國總決賽及頒獎典禮。

劉宗勇說，「112年首『惜』廚師甄選活動」舉辦，是鼓勵料理人發揮創意，經由選用、處理、料理食材，讓不完美的食材搭配出色香味俱全的佳餚，落實吃全食、吃格外、食當季、吃在地的永續精神。

111年首惜廚師楊程幃舉例，很多蔬果皮其實更有營養價值，是可善用的食材。

劉宗勇強調，今年擴大從22縣市初賽開賽舉辦，就是希望藉此讓全民響應惜食。

環保署專門委員廖珮清說，「惜食料理食譜組」及「惜食教案組」首獎分別為「首惜廚師獎」、「巧食金獎」。（編輯：管中維）1120324