早安世界》疫後特別預算三讀通過 普發6000元最快4/6入帳

疫後特別預算三讀通過 普發6000元最快4月6日入帳

立法院院會24日三讀通過疫後特別預算，其中包含執行普發現金每人6000元所需經費。財政部24日也宣布，4月5日前上網辦理登記的民眾，款項將於4月6日起陸續入帳，4月6日以後登記者，將於登記後兩個營業日入帳。領有國民年金或勞退、勞保年金的族群，將在4月6日入帳。對於選擇多元領取管導的民眾，ATM領現將於4月10日開放，4月17日開放郵局領現，偏鄉造冊民眾可於4月6日起的兩週之內，至原登記的派出所或分駐所領取。（看完整報導）

央行升息 政院：已規劃協助55萬戶中低薪房貸族

中央銀行23日宣布升息半碼，國銀龍頭台灣銀行也宣布，自27日起調升存款利率，1年期定期儲蓄存款機動利率調高0.125個百分點，來到1.59%，創逾14年的新高水準。行政院24日則表示，全額補貼勞工紓困貸款因升息所導致的負擔；另外，青年創業及啟動金貸款、就學貸款、紓困振興貸款則不受升息影響，也已規劃協助55萬戶中低薪房貸族。（看完整報導）

台灣民主實驗室：台灣社會、媒體受中國滲透程度世界排名第一

台灣民主實驗室24日公布「中國影響力指數」，顯示台灣在82個國家當中，中國影響力指數排名為第11名，而在社會與媒體兩個領域，台灣被中國影響的程度為世界第1；美國則在學術領域為全球受中國影響的第1名。台灣民主實驗室因此建議台美考慮共同建立「反混合戰中心」，因應中國所施加的影響力。（看完整報導）

專案進口雞蛋29日至清明節間上架 一盒60至70元

為改善國內缺蛋問題，行政院農業委員會規劃短期內專案進口雞蛋補充供應，農委會畜牧處24日表示，從美國、泰國、澳洲等10國輸入的雞蛋可望在29日至清明節期間，在國內通路上架平價銷售，一盒10顆約新台幣60至70元。（看完整報導）

勞動市場趨穩 2月失業率3.53%創23年來同月新低

行政院主計總處24日公布，2月失業人數為42萬人，較1月增加4000人或1.01%，主因是春節後轉職及部分臨時性工作結束所導致，其中因為對原工作不滿意而失業者增加5000人，因季節或臨時性工作結束而失業者增加2000人，但與去年同月份相比，失業人數共減少1萬4000人，創下23年以來同月新低。（看完整報導）

美證實成立老虎小組 學者盼成窗口提升台灣防衛力

美國國防部長奧斯汀24日坦言，因為疫情與供應鏈壓力，美國政府對外國軍售交付延宕，但國防部已組成「老虎小組」專責討論海外軍售議題，以確保提供適合台灣所需的軍事能力。學者表示，台美雙方過往僅透過部分視訊會議交流，難以充分表達想法，未來老虎小組成熟，可望成為窗口，有助於提升台灣整體防衛能力。（看完整報導）

北韓測試新型水下核攻擊無人艇 意圖發動放射性海嘯

北韓中央通信社24日報導，北韓已測試一種水下核子攻擊無人艇，設計目的是發動「放射性海嘯」。在21日至23日演練期間，北韓軍方部署並測試這種新型武器系統，意圖製造「超大規模」的毀滅性海浪，藉此摧毀敵方海軍船艦和港口。（看完整報導）

台灣曾拒庇護宏都拉斯總統家族？前大使：實情相反

近日宏都拉斯擬與中國建交，傳出肇因是台灣曾拒絕庇護現任宏都拉斯總統卡斯楚。當時的駐宏大使賴建中24日透露「實情恰好相反」，台灣是當時少數頂住壓力伸出援手的國家。他表示，2009年宏國政變發生，卡斯楚身懷六甲的大女兒、女婿帶著2歲多的唯一孫女到他官邸尋求政治庇護，當時是第一夫人的卡斯楚與小兒子則在美國大使官邸獲得政治庇護，從未有「台灣拒絕庇護卡斯楚」一事。（看完整報導）

民進黨立委初選多區激戰 國民黨優勢選區多人登記

民進黨區域立委提名初選登記24日截止，開放登記的立委選區有57處，共有76人登記參選；新北市第8選區（永和）現任立委江永昌未登記，引發關注，黨內高層表示，該選區江永昌勝算最大，將再勸進，不排除徵召；另有15個選區超過1人登記，將進入協調，若協調不成就要進行民調。國民黨立委選舉第一階段提名，領表登記同樣是24日截止，19個選區中共有28人完成領表登記，有4個選區超過2人登記，其中台北市第7選區有台北市議員徐巧芯、現任立委費鴻泰等6人登記，將依提名辦法進行協調、初選等作業。（看完整報導）

台中學生疑遭師長霸凌輕生 校長教官等7人調職接受調查

台中市某公立高中1名學生疑在校園內遭到師長霸凌，今年2月輕生死亡。人本基金會指出，包括學務主任、主任教官及校安等6人，從民國111年10月到112年1月密集對該名學生公開且非法執行搜身、搜書包、栽贓等行為。台中市教育局24日表示，校方處理此事態度消極，校長、主任教官、教官及學務創新人員等7人調離現職，靜候調查。（看完整報導）