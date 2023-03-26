華南雲雨區影響天氣濕涼 中部以北防瞬間大雨
2023/3/26 07:57（3/26 08:16 更新）
圖為台北市南港區民眾用衣服遮雨。（中央社檔案照片）
（中央社台北26日電）氣象局表示，今天受東北季風及華南雲雨區東移影響水氣更多，台灣東半部、台南以北地區及金門、馬祖、澎湖有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨，中部以北因海峽上空常有不定時對流雲系移入，應防瞬間大雨、雷擊及強陣風。
中央氣象局指出，氣溫方面，中部以北及宜花低溫普遍約攝氏16到20度，南部及東南部低溫約21至23度；至於白天，北部及東北部高溫約17到20度，整天體感濕涼，中部及東部大約23、24度，南部及台東高溫仍有26到29度，南北溫差較大，南來北往亦請留意溫度變化。
此外，因東北風偏強，桃園至台南、東部、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，海邊活動請注意安全。
根據環保署空氣品質預報資訊：今天受東北季風及華南雲雨區東移影響，雲嘉南以北位於迎風面且降雨機率大，擴散條件佳，高屏空品區位於下風處，污染物稍易累積。
竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級，高屏局部地區短時間達「橘色提醒」等級。（編輯：陳仁華）1120326
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