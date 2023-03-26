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辦護照大增 外交部雲嘉南辦事處加班增人力收件

2023/3/26 13:38（3/26 14:06 更新）
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外交部雲嘉南辦事處近期申辦護照人潮暴增，辦事處透過員工加班或增聘人力，讓民眾在出國前取得護照。（嘉義市政府提供）中央社記者黃國芳傳真 112年3月26日
外交部雲嘉南辦事處近期申辦護照人潮暴增，辦事處透過員工加班或增聘人力，讓民眾在出國前取得護照。（嘉義市政府提供）中央社記者黃國芳傳真 112年3月26日
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（中央社記者黃國芳嘉義市26日電）國境解封，民眾出國需求大，外交部雲嘉南辦事處近期申辦護照人潮暴增，曾一天高達1700人申辦，超出往年2倍的量，辦事處透過員工加班或增聘人力，讓民眾在出國前取得護照。

外交部雲嘉南辦事處主任林文俊今天告訴中央社記者，自宣布國境解封後，民眾申辦護照需求激增，雲嘉南辦事處湧現排隊等候辦理護照的民眾；去年9月、10月間每日申辦護照平均數為700至800件，今年3月爆增至1300件，曾一天高達1700人申辦。

林文俊表示，因應激增的護照申請案件，辦事處員工除了平日及假日加班趕製外，已增聘人力提升收件量能，讓申辦護照的民眾都能在出國前取得護照。

林文俊建議，民眾近期若無出國規畫或使用護照需求，盡量避開這段申辦護照的高峰期，可以等確定要出國前適當時間再申辦，不僅減少等候時間，也可延後護照效期的起算日。

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林文俊指出，民眾若有申辦護照的急迫性，可先上網預約，再依照預約時間前來送件，或者可以委託符合代辦資格的旅行社協助代為送件申換，以節省等候時間。

林文俊說，雲嘉南辦事處與嘉義市政府合作，建議首次申辦護照的民眾，可攜帶身分證等相關文件，就近至東西區戶政事務所透過「一站式服務」，辦理人別確認、申辦護照、註冊自動通關等服務，無須至辦事處排隊久候。（編輯：管中維）1120326

#林文俊
#外交部雲嘉南辦事處
#護照
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